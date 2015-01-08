امداد رسانی به ۷۰ خودرو گرفتار کولاک در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از این محور گفت: در پی افت شدید دما و بارش برف ۷۰ خودرو در گردنه الماس گرفتار برف و کولاک شدند.

وی افزود: بعد از اطلاع از این موضوع دو تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر استان با هدف امداد رسانی به منطقه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: این تیم ها با حضور شش نفر نجاتگر و با دو دستگاه آمبولانس و سایر تجهیزات امداد رسانی توانستند مسافران گرفتار شده در کولاک را نجات دهند.

به گفته صادقی در حادثه اخیر ۲۹۰ مسافر گرفتار شده در برف و کولاک توسط جمعیت هلال احمر استان نجات یافتند و کمک های امدادی لازم را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه حال عمومی تمامی مسافران مطلوب است، افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر استان همچنین ۱۰ نفر از گرفتار شدگان را اسکان اضطراری دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تاکید کرد: این امداد رسانی در راستای کمک، هدایت و بستن زنجیر چرخ بوده و لزومی به اسکان یا تغذیه ضروری نبود.

صادقی با اذعان به آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای امداد رسانی اضافه کرد: نیروهای امداد و نجات جمعیت استان برای امدادرسانی در تمامی ساعات شبانه روز در آمادگی کامل به سر می برند.

وی با تاکید به ضرورت همکاری مردم با نیروهای امداد رسان جمعیت هلال احمر استان ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.