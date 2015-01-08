سه دختر گلستانی به اردوی تیم ملی دو و میدانی دعوت شدند

مریم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اردوی تیم دوومیدانی بانوان نوجوان و بزرگسال از چهار شنبه ۱۷ دی ماه سال جاری با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا درمجموعه تخصصی آفتاب انقلاب تهران آغاز شد .

رضایی افزود: نخستین مرحله اردوی زنان دوومیدانی کار، با حضور ۱۱ ورزشکار بزرگسال و چهار ورزشکار نوجوان از تاریخ ۱۷ دی آغاز و تا ۲۳ دی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در رده بزرگسالان، «امینه ایری» در ماده پرتاب نیزه و «جواهر زمانی» در ماده پرش سه گام به اردو دعوت شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در رده نوجوانان، «امینه کشیری» در ماده پرتاب چکش به اردوی تیم ملی فرا خوانده شد.

نایب رییس هیات دوومیدانی گلستان تصریح کرد: هدف از برگزاری این اردوی یک هفته ای هماهنگی بیشتر ورزشکاران و مربیان برای برگزاری مراحل بعدی اردو برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا است.

به گفته وی، رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا اردیبهشت ۹۴ در کشور قطر و رده بزرگسالان خرداد ماه سال آینده در کشور چین خواهد بود.

رضایی اظهار کرد: دوومیدانی کاران اردوی خود را زیر نظر مربیان فدراسیون، زهرا نبی زاده (از قهرمانان و ملی پوشان اسبق پرش ارتفاع)، آنا ربانی (از قهرمانان پرتاب دیسک) و الهه رستمی پیگیری خواهند کرد.