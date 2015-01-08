رد چرخ های رکابزنان آذربایجان شرقی در موفقیت تاریخی دوچرخه سواری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، موفقیت تاریخی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی و کسب سه نشان رنگارنگ، آن هم برای اولین بار در بازی های آسیایی پس از انقلاب اسلامی نشان از رشد و پیشرفت محسوس دوچرخه سواری در ایران را داشت اما این پیشرفت و موفقیت در حالی نصیب تیم ملی و رکابزنان ملی پوش شده که رد پای دوچرخه سواری آذربایجان شرقی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در آن دیده می شود.

بهترین نتیجه برای تیم ملی دوچرخه سواری

در این خصوص خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه تیم های پتروشیمی و شهرداری تبریز جلوتر از برنامه های فدراسیون عمل می می کنند، گفت: دوچرخه سواری آذربایجان شرقی تاثیر بسیار زیادی در موفقیت تاریخی رکابزنان تیم ملی در بازی های آسیایی اینچئون کروه جنوبی داشت.

وی اظهار داشت: بهترین نتیجه تاریخ دوچرخه سواری کشور پس از انقلاب اسلامی در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی رقم خورد و طی آن برای اولین بار رکابزنان ایران اسلامی موفق شدند سه مدال شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز کسب کنند و مهم تر اینکه برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری کشور، یک مدال طلا در رشته سرعت بازی های آسیایی از آن ایران شد.

قمری ادامه داد: این موفقیت در حالی برای تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان رخ داد که قبل از بازی های آسیایی مشکلاتی متوجه فدراسیون بود و هیچ کس انتظار نداشت که تیم ملی در اینچئون حتی یک مدال کسب کند و این موضوع حتی در وزارت نیز مطرح شد و دوستان گفتند که نمی توانید یک مدال هم کسب کنید. با این حال با نتایجی که در اینچئون کسب شد، به وزارت ورزش و جوانان نیز تلنگری خورد.

حرکت جلوتر از برنامه فدراسیون

قمری عنوان کرد: با قاطعیت می گویم که موفقیت دوچرخه سواری ایران در بازی های آسیایی اینچئون زیر سایه دوچرخه سواری آذربایجان شرقی بود، اگرچه رکابزنان این استان در بازی های آسیایی نتوانستند در ردیف مدال آوران باشند اما اینکه تیم ملی و دوچرخه سواران ایران می توانند در چنین بازی های مهمی روی سکو رفته و مدال های رنگارنگ به دست بیاورند، بی گمان مرهون برگزاری منظم و همه ساله تور دوچرخه سواری آذربایجان و ایجاد فرصت رقابتی سخت و سطح بالا برای رکابزنان در قالب تور آذربایجان بوده است.

وی ادامه داد: تیم پتروشیمی تبریز با سبقه ای بسیار درخشان و همچنین تیم شهرداری تبریز با شروعی فوق العاده خوب، بدون شک در موفقیت های فدراسیون نقش بسزایی داشته اند و ما بیش از ۵۰ درصد موفقیت های دوچرخه سواری کشور را مرهون تلاش ها و افتخارآفرینی های رکابزنان آذربایجان شرقی هستیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در ادامه اظهار کرد: هم اکنون تیم های شهرداری و پتروشیمی در عسلویه اردوی آماده سازی و تمرینی برپا کرده اند، این نشان می دهد که برنامه ریزی دوچرخه سواری در آذربایجان شرقی و بخصوص در دو تیم شهرداری و پتروشیمی به گونه ای است که آنها جلوتر از مجموعه فدراسیون عمل می کنند.

وی افزود: این دو تیم تبریزی پنج، شش برابر اعتبارات فدراسیون هزینه می کنند و درآمدهای آنها نیز با توجه به حضور در مسابقات بین المللی و کسب جوایز نقدی مختلف، برابر با اعتبارات فدراسیون دوچرخه سواری کشور است که به نظر من این موضوع می تواند در ایجاد انگیزه برای جوانان مشتاق دوچرخه سواری نقش موثر و مفیدی ایفا کند.

تلاش برای پیشرفت در بُعد همگانی

قمری با تاکید بر اینکه هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی باید در بُعد همگانی نیز فعال تر از قبل باشد، گفت: برای فدراسیون چیزی که قابل اهمیت است، اینکه از هیئت های استانی بخصوص آذربایجان شرقی بخواهیم که در زمینه دوچرخه سواری همگانی فعال تر از قبل باشد و در این خصوص پیشنهاد می دهیم تا پایان سال یک همایش بزرگ دوچرخه سواری همگانی در تبریز با اهدای ۱۵ تا ۲۰ دستگاه دوچرخه از سوی فدراسیون توسط هیئت استان برگزار شود.

وی از مکاتبه فدراسیون با وزارت ورزش و جوانان در خصوص ترمیم و برطرف شدن مشکلات و نواقص پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز خبر داد و با اشاره به لزوم حرفه ای شدن زیرساخت ها برای ارتقای مجدد تور آذربایجان، گفت: برای اینکه تور آذربایجان از سطح نیمه حرفه ای به سطح حرفه ای ارتقا پیدا کند، بایستی زیرساخت ها هم حرفه ای شود و به عنوان مثال تیم های شهرداری و پتروشیمی که نیمه حرفه ای هستند، قبل از این که تور آذربایجان حرفه ای شود، این دو تیم باید حرفه ای شوند چراکه در غیر این صورت تور آذربایجان بدون حضور تیم های تبریزی برگزار می شود که البته حرفه ای شدن تور نیز مستلزم زمان و انجام اقدامات ساختاری و تقویت زیرساخت های برگزاری این تور است.

اسبقیان: آذربایجان شرقی به قطب دوچرخه سواری کشور تبدیل می شود

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اقداماتی که در رشته دوچرخه سواری انجام می گیرد، مطمئن هستم که آذربایجان شرقی به قطب این رشته ورزشی در کشور تبدیل می شود.

سید محمد شروین اسبقیان با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: برگزاری ۲۹ دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان نشان از ظرفیت بالای این رشته ورزشی در استان آذربایجان شرقی دارد و اهمیت برگزاری این تور به حدی است که در فاصله حدود پنج ماه تا برگزاری دوره سی ام، جلسه ای با استاندار محترم در این خصوص داشتیم.

وی ادامه داد: در این جلسه که آقای خسرو قمری ریاست محترم فدراسیون دوچرخه سواری هم حضور داشت، در خصوص برگزاری هرچه بهتر سی امین دوره تور آذربایجان تبادل نظر شد.

اسبقیان با اشاره به اینکه دوچرخه سواری آذربایجان شرقی می تواند قطب این رشته ورزشی در کشور باشد، عنوان کرد: با توجه به اقداماتی که در رشته دوچرخه سواری می شود، مطمئن هستم که آذربایجان شرقی به قطب این رشته ورزشی در کشور تبدیل می شود.

وی افزود: در این ارتباط اقدامات بسیار خوبی از سوی هیئت دوچرخه سواری استان انجام شده که قابل تقدیر است و باید بگویم که آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی و دیگر اعضای هیئت ارتباط نزدیک و مطلوبی با اداره کل ورزش و جوانان در جهت پیشبرد اهداف هیئت دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: اگر امروز دوچرخه سواری استان و حتی کشور توانسته روی پای خود بایستد، در سایه تلاش ها و افتخارآفرینی های رکابزنان و مسئولان تیم پتروشیمی و حتی شهرداری تبریز بوده است و نباید از این موضوع غافل بود.

آذربایجان شرقی، تنها استان با دو تیم دوچرخه سواری نیمه حرفه ای

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برگزاری ۲۹ دوره تور بین المللی آذربایجان اتفاق بی نظیری در ورزش کشور و سطح آسیا است، گفت: آذربایجان شرقی تنها استان در کشور است که دو تیم نیمه حرفه ای در دوچرخه سواری دارد.

عظیم عبدل نژاد ممقانی اظهار کرد: در ارزیابی های مختلف فدراسیون دوچرخه سواری کشور، خوشبختانه در سال گذشته توانستیم که عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری کشور را به نام آذربایجان شرقی ثبت کنیم.

وی ادامه داد: ۲۹ دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان که حتی در طول دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه داشت، با همت عالی و بدون وقفه برگزار شده و به لطف خدا همچنان این راه را ادامه می دهیم، از نظر خیلی ها این اتفاق در ورزش کشور و حتی در سطح آسیا بی نظیر است.

ممقانی گفت: اتفاق مبارک دیگری که در سال گذشته برای دوچرخه سواری استان رخ داد، تشکیل تیم شهرداری تبریز به عنوان دومین تیم نیمه حرفه ای استان بود که از این حیث آذربایجان شرقی را تنها استان در کشور قرار داد که صاحب دو تیم دوچرخه سواری نیمه حرفه ای است.

وی افزود: ورود شهرداری تبریز به عرصه دوچرخه سواری، موجب شد که حدود ۱۵ نفر از جوانان رکابزن استان در قالب این تیم به ورزش حرفه ای خود ادامه دهند. از طرفی تیم شهرداری در اولین سال شکل گیری خود، علاوه بر رقابت های داخلی، در تورهای معتبر آسیایی نیز شرکت کرد که این نشان از حمایت سخاوتمندانه مسئولان سازمان ورزش شهرداری و شخص میرمعصوم سهرابی دارد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان در خصوص آخرین وضعیت تیم پتروشیمی تبریز که با شایعاتی مبنی بر انحلال این تیم همراه بود، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به حسن نظر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی، در سال ۲۰۱۵ نیز حمایت های مالی از سوی این شرکت و شخص آقای مهندس صدری مدیرعامل پتروشیمی برای تیم دوچرخه سواری این شرکت ادامه خواهد داشت و حتی قراردادهای اعضای تیم نیز برای سال جدید منعقد شده است.

مشکلات پیست دوچرخه سواری یادگار امام (ره)

ممقانی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در پیست دوچرخه سواری یادگار امام (ره) تبریز، یادآور شد: تنها چهار پیست دوچرخه سواری در سطح کشور وجود دارد که یکی از آنها در تبریز و مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) است، ما امیدوار بودیم که با بهره برداری از آن، در بخش دوچرخه سواری پیست جهشی خوب داشته باشیم اما پس از تحویل گرفتن پیست متوجه شدیم که آنجا نیاز به تجهیزات دیگر اعم از دوچرخه مخصوص دارد که متاسفانه تا به حال نتوانسته ایم این مشکلات را برطف کنیم.

وی در این مورد اضافه کرد: در این خصوص از فدراسیون درخواست کمک کردیم که پنج دستگاه دوچرخه مخصوص پیست به ما داده شد که البته این دوچرخه ها هم نیاز به تعمیر داشت. غیر از بحث دوچرخه، روکش این پیست نیز موج دارد اما با این حال این مورد نمی تواند مشکل چندان اساسی به شمار آید.

وی با اشاره به مهم ترین ایراد پیست دوچرخه سواری یادگار امام (ره) تبریز، عنوان کرد: عدم وجود سیستم های گرمایشی و سرمایشی یکی از مهم ترین مشکلات ساختمان ادارای و اقامتی این پیست است که در صورت برطرف شدن این مشکل، ساختمان پیست می تواند در زمینه اقامت تیم ها کمک ها اداره کل ورزش و جوانان استان نیز باشد.

کمبود بودجه در هیئت دوچرخه سواری استان

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان در ادامه به نبود اسپانسرهای مالی برای این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی دوچرخه سواری در استان، نبود اسپانسر مالی است و این رغبت نشان ندادن حامیان مالی به جهت عدم پوشش تلویزیونی وسیع مسابقات این رشته ورزشی است.

وی افزود: با این شرایط چشم ما به کمک های دولتی است اما در طول سال جاری، فدراسیون دوچرخه سواری تنها رقم سه میلیون تومان برای هیئت آذربایجان شرقی کمک مالی کرده است، البته خود فدراسیون هم مشکل مالی دارد و هیئت ها نیز درآمد مستمری ندارند و به عنوان نمونه اعضای هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به صورت بلاعوض و ایثارگرانه کار می کنند.

ممقانی یکی دیگر از مشکلات فعلی پیش روی دوچرخه سواری استان را عدم همکاری آموزش و پرورش با هیئت برشمرد و گفت: متاسفانه رشته دوچرخه سواری از لیست ورزش های پایه آموزش و پرورش خارج شده که این امر موجب شده تا در امر استعدادیابی به مشکل بر بخوریم. البته قرار است که همکاری بین هیئت و آموزش و پرورش در زمینه برگزاری مسابقات دوچرخه سواری آموزشگاهی بار دیگر از سر گرفته شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط برگزاری تور بین المللی آذربایجان از سطح آماتوری به نیمه حرفه ای، تصریح کرد: اگرچه تور به سطح نیمه حرفه ای ارتقا یافته و یک دوره آزمایشی موفق را در این سطح تجربه کردیم اما در همان دوره بیست و نهم مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان صرف هزینه های این دوره شد که بسیار بیشتر از دوره پیش تر بود. از طرفی با توجه به نیمه حرفه ای بودن تور، راه شرکت برای حضور رکابزنانی که نام آنها در اتحادیه جهانی ثبت نشده است، بسته شده و تنها دوچرخه سوارانی که نامشان در لیست اتحادیه جهانی ثبت شده است، حق حضور در تور آذربایجان را دارند.

آذربایجان شرقی حرف اول را در دوچرخه سواری کشور می زند

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۵۰ درصد موفقیت های دوچرخه سواری کشور مرهون تیم پتروشیمی تبریز است.

اکبر فرج الهی با اشاره به اینکه دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در کشور حرف اول را می زند، اظهار کرد: باید از باشگاه های شهرداری و پتروشیمی تشکر کنیم که واقعا دوچرخه سواری ایران را با این دو تیم می شناسند، اگر بگویم که بیش از ۵۰ درصد موفقیت های دوچرخه سواری کشور مرهون تیم پتروشیمی تبریز است اغراق نکرده ام.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی پایلوت استعدادیابی دوچرخه سواری در کشور است و در رده های سنی ۹ تا ۱۲ سال مسابقات مختلفی برگزار شده تا نفرات مستعد کشف و پرورش یافته و تحویل فدراسیون شوند.

فرج الهی در خصوص برگزاری ۲۹ دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان عنوان کرد: این تور با قدمت ۲۹ ساله، در دوره بیست و نهم به صورت آزمایشی در سطح حرفه ای برگزار شد و نتایج خوبی نیز به همراه داشت و امیدواریم روزی برسد که این تور بین المللی که اعتبار ورزش استان و کشور است، در سطح حرفه ای به انجام برسد.

وی با اشاره به پیشرفت دوچرخه سواری استان در بخش بانوان، گفت: باشگاه دبیری تبریز در دوچرخه سواری بانوان واقعا قدم های مثبتی برداشته است و تشکسل تیم بانوان و حضور در مسابقات از جمله اقدامات مهم باشگاه دبیری در دوچرخه سواری بانوان بوده است.

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گزارش از: محمود نصیرپور