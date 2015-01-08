تمبر عکس طبیعت البرز رونمایی می شود/ المان سازی دغدغه ارشاد البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه جشنواره عکس طبیعت که با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در کرج برگزار شد، معرفی المان برای استان البرز را با توجه به حضور قومیت های مختلف یه عنوان یک دغدغه مطرح کرد و اظهار داشت: البرز داراری ظرفیت های فراوانی در حوزه المان سازی در سطح جهانی را به لحاظ طبیعت موجود از کویر تا دامنه های سرسبز و جنگل ها دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه نخستین دور از جشنواره عکس طبیعت استان البرز با استقبال خوبی از سوی هنرمندان مواجه بود و ارسال بیش از یک هزار قطعه عکس به این جشنواره زمینه مناسبی را برای معرفی طبیعت البرز و همچنین هنرمندان خلاق و با انگیزه فراهم کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از رونمایی کتاب جشنواره عکس طبیعت البرز خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر برگزاری نمایشگاهی از آثار عکس های طبیعت بهترین اثر ارسالی به دبیرخانه به عنوان تمبر یادبود تهیه شده است که از آن نیز رونمایی خواهد شد.

حسینی کاشانی تصریح کرد: خوشبختانه با رویکرد برنامه ریزی در ارشاد البرز تلاش می شود در بسیاری از شاخص ها پیشرو باشیم و به طور قطع این امر در سایه حمایت تمامی مجموعه های استان محقق خواهد شد.

وی در پایان گفت: امید می رود با گام برداشتن در راستای اهداف دولت امید را در دل هنرمندان زنده کنیم و در این مسیر به موفقیت های مناسبی دست یابیم.

