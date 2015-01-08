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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

گانتز مدعی شد:

شکست مذاکرات هسته‌ای ایران به جنگ منجر می‌شود

شکست مذاکرات هسته‌ای ایران به جنگ منجر می‌شود

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی مدعی شد در صورت شکست مذاکرات هسته ای با ایران جنگ رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، بنی گانتز در یک میهمانی در سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن با اشاره به اینکه هم‌ اکنون زمان واگذاری امتیاز به ایران در مذاکرات هسته ای نیست، درباره وقوع جنگ در صورت شکست مذاکرات به کارکنان دفاعی، مقامات دولتی و کنگره آمریکا هشدار داد.

بنی گانتز خطاب به  ژنرال "کالین پاول"، سناتور "لیندسی گراهام" و "ران درمر" سفیر اسرائیل در واشنگتن‌ ادعا کرد که ایران هم اکنون تحت فشارهای بسیاری است اما شکست مذاکرات پیامدهای گسترده ای را از جمله طولانی تر شدن بحران یک دهه ای هسته ای و همچنین وقوع جنگ به همراه دارد.

بنی گانتز

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی ضمن تشکر از تعهد گسترده آمریکا در قبال این رژیم و ترجیح حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران برای اسرائیل، مدعی تغییرات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در پی اعمال تحریم های غرب علیه این کشور شد.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که اسرائیل باید برای قرارداد صلح با فلسطینیان تلاش بسیار زیادی را انجام دهد، بگونه ای منافع منطقه و همچنین منافع دو ملت را در نظر بگیرد. چنانچه اگر در این مسیر موفق نشدیم حداقل می توانیم بگوییم که تا حد امکان تلاش کردیم.

کد مطلب 2460661

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