به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عسگری سوادجانی، مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه با بیان اینکه یکی از رسالتهای خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت و نظارت بر نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان خیراندیش و مراقبت لازم از این امانات است که عهده دار آن است ، اظهار کرد: از آنجا که تاکنون اجرای نیات واقفین در سطح کشور از رویه ای واحد برخوردار نبوده و بعضا با اعمال سلایق مواجه می گردد ، لذا به جهت رعایت غبطه وقف و نیات واقفین و به لحاظ برون رفت از وضعیت کنونی «ویژه برنامه های اجرای امینانه نیات واقفین» این طرح تهیه شده است تا قابلیت کنترل، نظارت، گزارش گیری، اطلاع رسانی و نهایت بهره وری از ظرفیت بالقوه و بالفعل موقوفات را در بر داشته باشد.

وی با اعلام اینکه «طرح ملی مهر تندرستی» با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در موضوعات ؛ دارو و درمان و مراکز درمانی و پزشکی ، بارویکرد شفاف سازی و اطلاع رسانی از آثار و برکات وقف برگزار می شود، افزود: شناسایی افراد مستحق ، مطابق نیات واقفین و بهره مندی از اجرای نیت ، ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور جهت اجرای امینانه نیات واقفین و نظام مند کردن آن ، اطلاع رسانی نسبت به آثار و برکات اجرای نیات واقفین در جامعه ، زمینه سازی ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز، ترغیب، تشویق و جذب خیرین در امر کمک به بیماران نیازمند و تامین هزینه های درمانی نیازمندان و گسترش وقف تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی وقفی و خیریه از دیگر اهداف این طرح است.

عسگری با اشاره به اینکه نیات 521 موقوفه درآمدزا که توسط واقفان خیراندیش برای تامین هزینه های بستری ، دارو درمان و پیشگیری از بیماری نیازمندان ، ایتام ، بی سرپرستان و افراد نیازمندان در نظر گرفته شده ، در این طرح هزینه می شود ، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در قالب این طرح به بیماران نیازمند در زمینه تامین دارو ، درمان، کمک می شود و همچنین مبالغی نیز به مراکز درمانی ، مراکز آسایشگاهی و عیادت بیماران کمک می شود.

مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه با بیان اینکه این طرح برای دومین سال پیاپی اجرا می شود، افزود: این طرح همزمان با سالروز ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در 19 دی ماه سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح چند برنامه ویژه پیگیری می شود، افزود: یکی از برنامه های این طرح، حمایت از تحقیقات پزشکی و کمک به دانشگاه علوم پزشکی است.

عسگری اضافه کرد : در پرداخت هزینه های درمان، هزینه های معاینات پزشکی و پرداخت هزینه های نسخه ها و همچنین در بخش دارو، کمک به تاسیس داروخانه، و کمک به پرداخت هزینه های داروی بیماران خاص و صعب العلاج مد نظر قرار گرفته است. در بخش اهدای تجهیزات پزشکی، تهیه و وقف تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، پیراپزشکی و سایر ملزومات با اولویت تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی موقوفه در این برنامه قرار دارد.

مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه تصریح کرد: این طرح با هماهنگی سازمان های امدادرسان و موسسات خیریه واجد شرایط اجرا می شود و با اجرای آن به روند درمانی بیماران مخصوصاً کسانی که مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج شده اند، کمک می شود.

وی همچنین افزود: تجليل از واقفين مرتبط با حوزه سلامت، ترغیب خیرین به ایجاد وقف جدید و همچنین رونمايي از وقف نامه هاي جديد این عرصه و گزارش دهی چگونگی اجرای نیات واقفین در این حوزه از برنامه هاي نمادين این طرح خواهد بود.