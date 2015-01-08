ثبت قرارداد رکابزنان پتروشیمی برای سال ۲۰۱۵

احد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: هزینه های امسال تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز تقریبا برابر با سال گذشته است که حدود ۴۰ درصد این هزینه ها از محل اسپانسرها تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: لباس ها و دوچرخه های رکابزنان تیم از سوی یک شرکت خارجی تامین می شود و یک حامی مالی داخلی نیز قرار است مبلغی را به تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز اختصاص دهد که البته این موضوع هنوز نهایی نشده است.

روحانی در پاسخ به این سئوال که آیا تیم دوچرخه سواری پتروشیمی مشکل مالی دارد یا خیر، تصریح کرد: خدا را شکر که فعلا مشکل مالی وجود ندارد و در وضعیت فعلی آقای صدری مدیر عامل شرکت پتروشیمی روی تیم دوچرخه سواری حسن نظر دارد و با تلاش های ایشان فعلا این موضوع حل شده و حتی قرارداد اعضای تیم نیز برای سال جدید میلادی منعقد شده است.

وی در خصوص اینکه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی تبریز با تیمداری ورزشی مخالفت دارد، عنوان کرد: مخالفت هیئت مدیره به دلیل مشکلات مالی است، چون پتروشیمی یک شرکت خصوصی است و نمی تواند هزینه های تیم های ورزشی را تقبل کند و در این راستا به کاهش هزینه ها در هر زمینه ای فکر می کند.

مدیرعامل باشگاه پتروشیمی تبریز در ارتباط با آخرین وضعیت تیم پتروشیمی تبریز، گفت: هم اکنون تیم در اردوی عسلویه به سر می برد و رکابزنان تا روز بیست و پنجم دی در این اردو خواهند بود، پس از آن هم تیم به عنوان صدرنشین در آخرین مرحله لیگ برتر شرکت می کند.

روحانی در پایان خاطر نشان شد: طبق برنامه ریزی، تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در سال ۲۰۱۵ در تورهای معتبر شرکت خواهد کرد که اولین تور خارجی پس از لیگ برتر کشور، تور فیلیپین خواهد بود.