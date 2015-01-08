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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

نعمت‌زاده خبرداد:

افزایش همکاری‌های نفتی ایران و عمان/ امور بانکی وارد مرحله جدید می‌شود

افزایش همکاری‌های نفتی ایران و عمان/ امور بانکی وارد مرحله جدید می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش همکاری‌های نفتی ایران و عمان خبرداد و گفت: بر اساس توافق‌نامه جدیدی که به امضا رسید، امور بانکی و فعالیت های نفتی وارد مرحله جدیدی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان، دو کشور دو سند جامع همکاری امضا کردند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور 200 نفر از تجار، ‌بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی همزمان با پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور حاکی از علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط اقتصادی با عمان است.

علی بن مسعود السنیدی، وزیر تجارت و صنایع عمان هم ضمن ابراز علاقه به همکاری با ایران در پروژه های مختلف اقتصادی گفت : هدف ما از همکاری و سرمایه گذاری مشترک با ایران تولید کالاهای رقابتی برای حضور در بازارهای منطقه است.

به گزارش مهر، با امضای این دو سند که وزرای صنعت و تجارت ایران و عمان آن را نهایی کردند؛ همکاری های تهران و مسقط در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، شیلات، گردشگری، زیرساختهای مخابراتی، استاندارد و نیز امور بانکی و بیمه ای وارد مرحله جدیدی می شود.

 

کد مطلب 2460673

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