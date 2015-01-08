سازمان همکاریهای اسلامی باید کارآمدتر شوند

​به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در نشست شورای عمومی کنفرانس وحدت اسلامی گفت: شاید از هنگام جنگ های صلیبی و حمله مغولان به سرزمین های اسلامی، هیچ زمانی وضعیت درون جهان اسلام از دیدگاه وحدت امت، امنیت و آرامش بلاد گوناگون آن، به آشفتگی امروز نبوده است.

وی با بیان این که فروپاشی، کشتار و اشغال، تقسیم و تاراج سرزمین و ثروت مسلمین، بی تردید از زمان تسلط شرکت هند شرقی بر سرزمین پهناور و ثروتمند هند آغاز شد، افزود: این سلطه با غلبه هلند بر سرزمین های شرقی اسلامی مانند اندونزی و سپس سلطه فرانسه بر شمال آفریقا تا مصر و نهایتا با کاشتن بذر تروریسم و صهیونیسم در فلسطین تکمیل شد.

قائم مقام وزیر امور خارجه در ادامه افزود: اگر فتح قسطنطنیه به دست محمد فاتح در سال ۱۴۵۳ موجب آغاز بیداری و رنسانس در اروپا و غرب شد، کشتار دهها میلیون مسلمان و پاره

در شرایط کنونی بین المللی یک راهکار جلوگیری از تکروی و تفرقه، ایجاد سازوکار بین المللی برای همکاری های اقتصادی و فرهنگی و نهایتا سیاسی و دفاعی است.

پاره نمودن سرزمین های آنان، که هنوز نیز ادامه دارد و نمونه آخر آن خونریزی های چنددهه اخیر در عراق و سوریه و غزه است، هنوز موجب انسجام و بیداری کامل مسلمین و وحدت آنان در برپایی نظامی عادلانه و آرام بخش در سرزمینهای اسلامی نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان میراث دار اولین انقلاب جهان که با الهام از اصول متعالی اسلام، ملت ایران را از یوغ استبداد و وابستگی رهاند، از ابتدای تاسیس و براساس قانون اساسی مبتنی بر ارزش های حیات بخش اسلام یعنی احترام به رأی مردم، عدالت جهانی و استقلال و میانه روی، نه تنها در بلاد اسلامی بلکه در پهنه گیتی پرچمدادر حمایت از حقوق مستضعفین و مقابله با وابستگی و استکبار بوده است.

وی همچنین با بیان این که در شرایط کنونی بین المللی یک راهکار جلوگیری از تکروی و تفرقه، ایجاد سازو کار بین المللی برای همکاری های اقتصادی و فرهنگی و نهایتا سیاسی و دفاعی است، تأکید کرد: هدف مطلوب، تاسیس اتحادیه کشورهای اسلامی خواهد بود.

سرمدی با اشاره به تغییر نام سازمان همکاری های اسلامی و وجود اصولی سازنده و مفید در این سازمان گفت: باید با کارآمد کردن این سازمان، وحدت ملل اسلامی را در مواجهه با چالش های بزرگ این قرن محقق کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون حجم تجارت بین ملت های اسلامی کمتر از ۲۰ درصد کل تجارت این کشورهاست، تصریح کرد: با توجه به حجم یک تریلیون دلاری تجارت در جهان اسلام، چنانچه مانند دیگر بلوک های سیاسی - اقتصادی جهان، این رقم به ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد، منبع توسعه لا یزال جوامع مسلمانان و عاملی وحدت بخش خواهد شد.