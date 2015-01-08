البرز رنگین کمان فرهنگی است/ انسجام اقوام در البرز الگویی ارزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی در آیین اختتامیه جشنواره عکاسی از طبیعت استان البرز که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر پنجشنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرج برگزار شد، اظهار داشت : البرز استانی تازه تاسیس و با وسعت کم است اما لطف خداوند شامل حال این استان شده و طبیعت متنوعی دارد و این نمایشگاه مجموعه ای از طبیعت کل کشور است.

وی همجواری البرز به پایتخت را فرصتی برای معرفی این استان به عنوان یکی از بهترین مناطق گردشگری کشور دانست و گفت: عکاسان استان نخستین گام را برای معرفی طبیعت البرز در قالب برپایی این نمایشگاه برداشتند که امید است این راه استمرار یابد.

طهایی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر البرز ایران کوچک و نرخ بالای رشد جمعیت در استان افزود: وجود قومیت های مختلف در این استان رنگین کمانی فرهنگی به وجود آورده که باید قدر بدانیم. استانی که اقوام مختلف ساکن در آن با انسجام فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و این الگویی ارزنده است.

استاندار البرز ادامه داد: استقرار هشت مرکز مهم کشاورزی و مراکز متعدد تحقیقاتی و دانشگاهی این استان را در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی شاخص کرده است.

وی با اشاره به وجود دانشگاه کشاورزی در البرز، گقت: وجود این دانشگاه منبعی برای جستجوی مقالات علمی است و با توجه حضور فرهیختگان، دانشمندان و علمای فراوان باید کلیه امکانات برای پیشبرد اهداف استان فراهم شود.

طهایی در پایان تاکید کرد: همچنین با توجه به حضور وزرشکاران و قهرمانان نامی کشور در استان البرز و با توجه به محدودیت های بسیار در حوزه وزرش به کمکهای ویژه در این بخش نیازمندیم.