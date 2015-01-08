سود 30 میلیارد دلاری ترکیه از جنگ سوریه/مصر دوست دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر، بثینه شعبان مشاور سیاسی و اطلاع رسانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با المیادین درباره همکاری امنیتی دمشق با غرب و آمریکا اظهار داشت: سوریه با همکاری امنیتی با غرب و آمریکا مادامی که همکاری سیاسی وجود نداشته باشد مخالف است اما در مورد حملات غرب علیه داعش باید گفت ائتلاف مقابله با داعش هنگامی که می خواهد مکانی را بمباران کند به ما هشدار می دهد.

وی گفت: آنچه از سوریه در سطح منطقه ای و جهانی خواسته می شود این است که حامی مقاومت نباشد و ارتش آن ارزشی نباشد و در تصمیم گیری هایش مستقل نباشد. در واقع استقلال سوریه در تصمیم گیری و اراده اش باعث جنگ علیه این کشور شده است.

بثینه شعبان خاطرنشان کرد: همگی باید به این مسئله ایمان بیاوریم که مناقشه اعراب و اسرائیل ریشه تمامی خشونت ها در جهان عرب است و تروریست هایی که در بیمارستان های اسرائیلی مداوا می شوند و رخدادهای قنیطره و جولان نشان می دهد که اسرائیل ید طولایی در تروریسمی که اکنون سوریه را هدف قرار داده است دارد.

مشاور سیاسی و اطلاع رسانی بشارد اسد در بخش دیگر سخنان خود گفت: مواضع عربستان سعودی، قطر و ترکیه که همچنان دیدگاهی همچون امپراطوری عثمانی بر منطقه دارد تغییر نکرده است. آنچه اکنون در جریان است تجاوز ترکیه به سوریه است زیرا کسی که مال و سلاح در اختیار تروریست ها قرار می دهد و زمینه ورود آنها به خاک سوریه را فراهم می کند در جنگ علیه سوریه شریک است.

وی با بیان این مطلب افزود: سود ترکیه از جنگ علیه سوریه کمتر از 30 میلیارد دلار نیست و این سود از طریق سرقت از کارخانه ها، میراث و اموال سوریه به دست آمده است.

بثینه شعبان درباره مصر نیز گفت: ما همواره راجع به مصر مثبت صحبت می کنیم زیرا این کشور دوست سوریه و ارتش آن دوست ارتش سوریه محسوب می شود و در طول تاریخ رابطه دوستانه ای میان دو کشور وجود داشته است. مصر اکنون شرایط سختی را می گذراند و ما نیز در شرایط سختی بسر می بریم و چه بسا در آینده روابط ما با مصر شاهد تحولات مثبتی خواهد بود.