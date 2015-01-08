یک پرواز به مجموع پروازهای شنبه آینده فرودگاه خرم آباد اضافه شد

مدیر فرودگاه خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: روز شنبه هفته آینده به طور استثنا یک پرواز به مجموع پروازهای فرودگاه خرم آباد اضافه می شود.

اسفندیار کیانی این پرواز را مربوط به شرکت هواپیمایی ماهان دانست و بیان داشت: این پرواز ساعت ۱۵ بعدازظهر از تهران به مقصد خرم آباد اقدام به جابجایی مسافران خواهد کرد.

وی افزود: ساعت برگشت این پرواز نیز همزمان با ۱۷ عصر خواهد بود.

مدیر فرودگاه خرم آباد یادآور شد: مسیر رفت این پرواز یعنی از تهران به خرم آباد آزاد بوده و مردم می توانند نسبت به تهیه بلیت این پرواز اقدام کنند.

کیانی افزود: مسیر برگشت هواپیما از خرم آباد به تهران راس ساعت ۱۷ بسته بوده و این پرواز چارتر استانداری لرستان است.

وی اضافه شدن این پرواز را در راستای برگزاری همایش تجار و بازرگانان جهان اسلام در خرم آباد دانست و یادآور شد: این تجار با پرواز صبح از تهران راهی خرم آباد شده و با پرواز ساعت ۱۷ به تهران بر می گردند.

بنابر این گزارش نشست تجار و بازرگانان جهان اسلام در خرم آباد با عنوان "وحدت اسلامی، تجارت و توسعه لرستان" روز شنبه هفته آینده ساعت ۱۰ صبح در سالن بانک صادرات خرم آباد برگزار می شود.

این همایش از برنامه های جنبی کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بوده که روز شنبه تجار و بازرگانان حاضر در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به یک استان کشور سفر می کنند و این استان، لرستان است.

در این راستا برای افراد موثر در حوزه تجارت حاضر در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در خرم آباد پنلهای تخصصی اقتصادی در نظر گرفته شده و تفاهم نامه های همکاری نیز آماده شده که قرار است در این پنلهای تخصصی نسبت به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هایی با این تجار اقدام شود.

استقبال در فرودگاه خرم آباد، برگزاری مصاحبه با خبرنگاران، بازدید از نمایشگاه بخشی از توانمندی های لرستان، حضور در برنامه فرهنگی در محل قلعه تاریخی فلک الافلاک از برنامه های این همایش یک روزه است.

مهمان ویژه این همایش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بوده و از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور نیز برای حضور در همایش دعوت شده است.