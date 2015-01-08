قرآن علاوه بر وحدت امت اسلامی بر وحدت ادیان الهی نیز تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح روز پنج شنبه در گفتگو با برنامه زنده "صبح و امید" شبکه قرآن و معارف اسلامی سیما اظهار داشت: بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی نسبت به ادوار گذشته چندین تفاوت داشت اول از لحاظ حضور شرکت کنندگان نسبت به دوره های گذشته بی نظیر بود و مسئله دیگر اینکه در این دوره از کنفرانش وحدت علاوه بر حضور علما و اندیشمندان سایر اقشار جامعه نظیر بزرگانان، احزاب، بانوان و دانشگاهیان نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه ما باید وحدت را در همه سطوح جامعه گسترش دهیم، اظهار داشت: مقوله وحدت موضوعی است که همه اقشار جامعه باید در آن سهیم باشند.

آیت الله اراکی با تأکید بر اینکه وحدت چیزی است که هم عقلا و هم منابع دینی برآن تأکید دارند، اظهار داشت: در قرآن کریم نه تنها بر وحدت امت اسلامی تأکید شده است بلکه بر وحدت میان ادیان الهی نیز تأکید شده است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه جنگ در دنیای امروز به شکل جنگ رسانه ای است، اظهار داشت: اصولا تبلیغات و جنگ رسانه ای آتش بیار خونریزی های طائفه ای و جنگ های مذهبی است بنابراین کسانی که در کنفرانس وحدت شرکت می کنند وقتی به کشور های خود بازمی گردند در گفتگو با رسانه های کشورهایشان پیام کنفرانس وحدت را ابلاغ می کنند وقتی این پیام ها ابلاغ و تبیین شد قطعا به نفع وحدت خواهد بود.

آیت الله اراکی بخش ها و کمیته های جدید در کنفرانس وحدت گفت: در کنفرانس وحدت امسال کمیته هایی نظیر بازرگانان و تجار، رسانه ها، دانشگاهیان و احزاب اضافه شده است که در این کمیته ها چالش ها و راهکارها ارائه می شود برای نمونه در کنفرانس سال گذشته پیشنهاد ایجاد کمیته مساعی حمیده و کمیته بانوان ارائه شد که عملیاتی شده است.

وی پیرامون نقش مردم برای معرفی چهره مهربانتر اسلام گفت: اولین وظیفه ما این است که تحت تأثیر ماشین های تبلیغاتی دشمن قرار نگیریم این تبلیغات با پیشرفته ترین ابزار ها نظیر ماهواره و شبکه های اجتماعی صورت می گیرد که فتنه را در جامعه پمپاژ می کنند.

آیت الله اراکی با تأکید بر اینکه هیچ مرجع تقلیدی اقداماتی نظیر اهانت به سایر مذاهب اسلامی را تأیید نمی کند، اظهار داشت: در برخی مراسم ها به مقدسات مذاهب اسلامی اهانت می شود در حالیکه هیچ کدام از بزرگان دینی، مراجع تقلید و ائمه اطهار(ع) این رویه را نداشتند.

وی افزود: مردم می توانند نسل جدید را در راستای مسائل تفرقه آمیز توجیه کنند و اگر این کارها صورت گیرد ما می توانیم جلوی جریان های افراطی بایستیم.