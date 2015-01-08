بزرگداشت زنده یاد ایرج انواری در هفتاد و دومین زادروزش

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت استاد ایرج انواری به همت انجمن طراحان گرافیک و جمعی از شاگردانش، جمعه 19 دی از ساعت 17:30 در نگارخانه تابستان خان هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

ایرج انواری از دانش آموختگان دانشکده تزئینی در رشته چاپ و نگارش است که پس از آن در مدرسه آردکو پاریس به ادامه تحصیل روی آورد و با گرافیک روز دنیا آشنا شد. سپس در بازگشت به ایران در دانشکده سابق خود به امر آموزش پرداخت و در به روز سازی طرح دروس قدیمی گرافیک همت گمارد.

در این نمایشگاه تعدادی از آثار استاد ایرج انواری ازجمله آثار نقاشی، پوستر و طراحی جلد کتاب به معرض نمایش در خواهد آمد. این نمایشگاه به مدت یک روز درگالری تابستان خانه هنرمندان دایر است.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه و بازدید از نمایشگاه می‌توانند جمعه 19 دی از ساعت 17:30 به نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، باغ هنر مراجعه کنند.