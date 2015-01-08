به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر امروز در همایش یاوران وقف ویژه مبلغین و روحانیون استان اصفهان که در محل بقعه علامه مجلسی (ره) اصفهان برگزار شد با اشاره به تاثیر ائمه جمعه در توسعه فرهنگ وقف و اجرای آن در جامعه اظهار داشت: ائمه جمعه در ترویج فرهنگ وقف و احیای موقوفات بسیار خوب ورود کردند و اوقاف در ترویج وقف و احیای موقوفات در استان را به خوبی دنبال کردند.

وی با بیان اینکه صدقه جاریه بهترین نوع وقف است، افزود: در این راستا روحانیون و طلاب با تربیت شاگردان و آموزش داشته‌های علمی خود به دیگران بهترین صوقه جاریه را در جامعه انجام می‌دهند.

امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه جامعه روحانیت باید حداقل یکی از فرزندان خود را نیز به عرصه زوحانیت وارد کنند، اظهار داشت: تربیت فرزند خلف یکی از ماندگارترین اعمال برای انسان است و از این باید به این امر توجه ویژه داشته باشید.

وی در ادامه احیای موقوفات استان اصفهان برای احیای دین و به ویزه حل مشکلات مدارس حوزه علمیه اصفهان را ضروری دانست و بیان داشت: باید توجه داشته باشیم مدارسی که دارای موقوفه و درآمد هستند در سطح اصفهان مشکلی ندارند ولی برخی از مدارس که موقوفه ندارند دارای مشکل هستند و از این رو باید برای احیای موقوفات و ثبت وقف جدید در این راستا برنامه‌ریزی صورت گیرد.

طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از موقوفات استان اصفهان دارای سرقفلی بوده و درآمد ناچیزی دارند، افزود: از این رو برای مثال سرقفلی ۹۵ ساله تعریف شده برای قسمتی از هتل عباسی و باغ جنبی آن پرداخت اجاره بهای واقعی برای این محل به اوقاف را تحت الشعاع قرار داده است.

وی اجاره بهای واقعی هتل عباسی و باغ کنار آن را حداقل ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: این در حالی است که تا چندی پیش تنها ۳ میلیون تومان برای اجاره بهای این محل پرداخت می‌شد و با پیگیری‌های مستمر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در حال حاضر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.