امکانات جشنواره هشتم موسیقی گروه نوازی فارس قابل قبول است

علی اصغر دلفروز در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره گروه نوازی استان فارس درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت امکانات و برنامه ریزی یادآور شد: وضعیت این دوره نسبت به گذشته بسیار مناسب است به خصوص در موضوع اسکان گروه های شهرستانی برنامه ریزی قابل قبولی انجام شده است.

وی تصریح کرد: زمانیکه امکانات مختلف در اختیار گروه ها قرار داده شود باید انتظار کارهای خوب و هنرنمایی جوانان استان فارس باشیم که امروز در هشتمین جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس شاهد این اتفاق هستیم.

سرپرست گروه موسیقی ایراهستان افزود: هرساله با مشکل صدابرداری و زمان مواجه بودیم که در هشتمین دوره این مشکلات برطرف شده و گروه با خیال راحت می توانند هنر خود را نشان دهند.

دلفروز با اشاره به اینکه تغییر رویه حرکتی در مسئولین ارشاد باید به شهرستانها نیز برسد، گفت: امروز شهرستان لار با مشکل سالن و مکان تمرین مواجه است در حالیکه استعدادهای زیادی در این شهر وجود دارد اما به دلیل کمبودها کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: به طور حتم اگر به امکانات شهرستانهای استان فارس توجه بیشتری شود شاهد ظهور استعدادهای فراوان در استان فارس خواهیم بود هرچند که امروز با همین امکانات اندک نیز علاقه مندان به موسیقی در کشور کسب رتبه می کنند.

سرپرست گروه موسیقی ایراهستان در خصوص وضعیت داوری این جشنواره نیز گفت: یکی از مشکلاتی که هر ساله با آن مواجه هستیم برگزاری کلاس های نقد بعد از داوری است زیرا اگر داوران قبل از امتیاز دهی کلاس ها را برگزار کنند می توانند متناسب با داشته های ما امتیاز دهند.

وی تاکید کرد: به طور مثال ساز کمانچه در شهر لار مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا اینکه وجود ندارد به همین دلیل گروه ما را ناقص اعلام می کنند.