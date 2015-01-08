خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ: مرور اخبار مهم حوزه فرهنگ را در هفتهای که گذشت با نقل خبری درباره رسانهها آغاز میکنیم. معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعیین تکلیف همه تقاضاهای قبل از خرداد ۹۳ در هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.
حسین انتظامی که همزمان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات است، در نشستی با اصحاب رسانه شهرستانهای تهران که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد، گفت: پرونده هایی که هم اکنون در هیات نظارت بر مطبوعات در حال رسیدگی است، تقاضاهای بعد از خرداد ۹۳ است و تمامی تقاضاهای قبل از این تاریخ، تعیین تکلیف شده و به آنها پاسخ داده شده است.
همچنین به گفته وی، از حدود ۲۰ روز قبل، هیات نظارت بر مطبوعات فهرست نوبتهای متقاضیان دریافت مجوز نشریات و یا پایگاههای اطلاعرسانی را هم برای اطلاع تمام متقاضیان و در جهت شفافسازی و جلوگیری از هر گونه تبعیض در صدور مجوز به آنها، اعلام و منتشر میکند.
خبر دیگر از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اینکه، جدول هزینههای بیستمین نمایشگاه مطبوعات برای اولین بار منتشر شد. انتظامی پیشتر وعده انجام این کار را داده بود که بر همین اساس ریزِ هزینههای برپایی نمایشگاه مطبوعات به تفکیک فعالیت و میزان هزینه اعلام شد که فهرست آن اینجا قابل مشاهده است.
اما بشنوید از بررسی بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. بر اساس بررسیهای انجام شده، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این سازمان در لایحه سال ۹۴، رقمی برابر با چهار میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال است که نسبت به سال جاری ۲۸/۷۲ درصد افزایش داشته است. بودجه تمامی بخشهای سازمان رشد یافته و در این میان اعتبارات پژوهشگاه با نرخ رشد ۵۳/۴۹ درصد بیشترین افزایش را داشته است.
اعتبارات تملک هزینهای و تملک سرمایهای سازمان دارای ۳۵/۱۹ درصد رشد بوده است. بودجه اعتبارات هزینهای مرکز مطالعات منطقه ای حفاظت از میراث ناملموس آسیای مرکزی و غربی نیز که مدت زمان زیادی از تاسیس آن در ایران نمیگذرد تنها ۶ درصد رشد داشته و از ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۹۳ به ۶۳۶ میلیون تومان در سال ۹۴ رسیده است.
اما شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای با رشد هشت درصدی رقمی حدود ۱۰۸ میلیارد ریال از بودجه سازمان میراث فرهنگی در سال ۹۴ را در اختیار گرفت.
خبر دیگر از حوزه گردشگری اینکه، مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری از تدوین استاندارد فعالیتهای آنچه او گردشگری ماجراجویانه نام نهاد، خبر داد. محمد علی فیاضی این خبر را در نشست تخصصی گردشگری ماجراجویانه که با حضور فعالان تورهای طبیعتگری در سالن اجتماعات ساختن سازمان میراث فرهنگی برگزاری شد، اعلام کرد.
وی گفت: دستورالعمل ایجاد و اصلاح تاسیسات، بروزرسانی و فعالیتهای طبیعتگردی در آن گنجانده شدهاند. نزدیک به یک سال دوستان جمع شدهاند و در ۶۰ ساعت کاری استاندارد فعالیتهای ماجراجویانه را تدوین کردند.
همچنین در این نشست، کیانوش محرابی رئیس انجمن رفتینگ ایران با بیان اینکه گردشگران آبی ایران به علت عدم رعایت اصول ایمنی و ناجیان حرفهای غرق میشوند، گفت: در ۹ سال اخیر ۱۰ هزار نفر در دریا غرق شده اند که ۹۰ درصد آنها مرد بوده اند.
در همین نشست، پیمان یاوری مسئول امداد و نجات کوهستان هلال احمر کشور از تشکیل کمیته ویژهای برای جوگیر شدن طبیعتگردان در کوهستان خبر داد. وی گفت:در حال تدوین آیین نامهای هستیم تا برای حوادثی که به دلیل جوگیر شدن در طبیعت رخ می دهد، فکری شود. جوگیر شدن افراد آنقدر زیاد است که برایش کارگروهی تشکیل شده است.
خبر دیگر از دومین همایش بینالمللی زبانها و گویشهای ایرانی، بیرون آمد. محمدکاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی در این همایش با اشاره به برخی تنگناهای مالی در دوره قبل، به مشکلات اعتباری مراکزی پژوهشی از این دست پرداخت.
وی گفت: ظاهراً دولت قبل چنان خزانه را خالی کرده که به این زودیها پر نمیشود. ما «تاریخ جامعه ایران» را در ۲۰ جلد و در طول ۱۲ سال با همکاری ۱۷۰ تن از استادان برجسته داخلی و خارجی تدوین کرده ایم. این ۲۰ جلد که هزاران رفرنس دارد الان در چاپخانه است و ما دستمان برای چاپ آن خالی است.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در این همایش، گفت: عدهای تلاش میکنند که زبان ایرانی یا گویشها را در مقابل زبان فارسی، عَلَم کنند؛ تلاش بیحاصلی که تا حالا جز کدورت و دشمنی حاصلی نداشته است.
اما در هفتهای که گذشت، یازدهمین جشنواره نقد کتاب با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد. محمدحسین ساکت دبیر این جشنواره در مراسم اختتامیه آن، پیشنهاد افزوده شدن حوزه نظریه پردازی در زمینه نقد کتاب را به بخش های دیگر این جشنواره ارائه کرد.
در این هفته همچنین چهارمین جشنواره «شعر انقلاب» با حضور جمع کثیری از شاعران این عرصه در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و این دوره هم با معرفی برترینهای بخش های مختلف به کار خود پایان داد. این جشنواره را حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میکند.
اما بشنوید از تشکیل جلسه هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی پس از ۱۰ سال. این جلسه در نهاد ریاست جمهوری به ریاست محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری و به نمایندگی از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل شد.
سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از اعضای هیأت امنا که با برگزاری جلسه زمینه بررسی برنامه های این سازمان علمی و فرهنگی را فراهم آوردند به تبیین رویکردهای اتخاذ شده در دولت تدبیر و امید برای ایفای نقش مؤثر سازمان پرداخت.
همچنین علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یشنهاد کرد برنامههای دیجیتال کردن منابع و خرید نسخههای خطی نادر ایرانی به ویژه نسخههایی که در شبه قاره و آسیای میانه موجود است به عنوان دو اولویت نخست برنامهها پیگیری شود.
محمد نهاوندیان، سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز با تقدیر از برنامه های کتابخانه ملی بر دیجیتال کردن منابع تأکید کرد و گفت: گسترش تعامل دیجیتال با سایر کتابخانه های جهان باید در دستور کار قرار گیرد به نحوی که یک عضو کتابخانه ملی ایران پس از ورود به درگاه سازمان امکان دسترسی به منابع سایر کتابخانه های جهان را داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور پیشنهاد کرد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدبیری اندیشیده شود تا در خرید منابع اعم از کتابها و نشریه های تخصصی هماهنگی و مشارکت بین کتابخانه ملی، وزارت علوم و وزارت بهداشت ایجاد شود تا ضمن صرفه جویی و هماهنگی، از خریدهای موازی اجتناب شود.
هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با تشکیل کمیته ملی اسناد الکترونیکی موافقت و خواستار تسریع در امر ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دستگاه ها شد.
این هیأت امنا همچنین ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختار تشکیلاتی را ضروری دانست و سازمان را موظف به ارائه اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری در ساختار و منابع انسانی کرد.
در هفتهای که گذشت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی اسماعیل امینی را بهعنوان دبیر نهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر منصوب کرد. علی جنتی در احکام جداگانه دیگر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، سید احمد نادمی، بهمن ساکی، ناصر فیض، غلامعلی فلاح قهرودی، محمد علی بهمنی، افشین اعلاء و جواد محقق را به عنوان اعضای هیات علمی نهمین دوره این جشنواره منصوب کرد.
این افراد را سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به سوابق و تجارب آنهادر زمینه شعر و ادبیات فارسی، به وزیر ارشاد پیشنهاد کرده بود.
اما روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ دیماه) نشست خبری چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب حوزه دین در مجتمع ناشران قم برگزار شد که در آن سیدمحمود حسینی، مدیرعامل تعاونی ناشران قم و رئیس این نمایشگاه در سخنانی از فروش اندک کتب ناشران خارجی تا روزهای میانی نمایشگاه، اظهار نگرانی و ابراز امیدواری کرد در روزهای مانده تا پایان نمایشگاه (۲۰ دی) این روند وارونه شود.
رئیس چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب حوزه دین همچنین از صدا و سیمای قم هم به دلیل آنچه او بایکوت خبری این رویداد مهم بینالمللی عرصه کتاب آن هم در حوزه دین در روزهای آغازین این نمایشگاه نامید، انتقاد کرد.
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