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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

جبارزاده:

امنیت آذربایجان شرقی مدیون تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی است

امنیت آذربایجان شرقی مدیون تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی موجب برقراری امنیت کامل در آذربایجان شرقی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده پنجشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر ناجا آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان نیروی انتظامی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی این نیروها شاهد برقراری امنیت کامل در ساعات مختلف شبانه روز و برخورداری مردم استان از این نعمت ارزشمند هستیم.

وی همچنین در ادامه افزود: با افتتاح این بیمارستان ناجا در شمالغرب کشور به مرکزیت تبریز علاوه بر کارکنان نیروی انتظامی مردم نیز از خدمات پزشکی و درمانی این مرکز بهره مند خواهند شد که این اقدام نقش و تاثیر مهمی در ارتقای سلامت کارکنان نیروی انتظامی و سایر اقشار خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در سایه تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی و اطلاعات، آذربایجان شرقی یکی از امن ترین استان های کشور به حساب می آید و باید از نیروهای تلاشگر انتظامی برای برقراری ایجاد این امنیت و آرامش در آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است در پایان مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر ناجا در تبریز که طبق سیاست های وزارت بهداشت و درمان برای خدمات رسانی به کارکنان نیروی انتظامی و خانواده های آنها در فضای ۱۷ هزار و ۸۵۰ متر مربع در شش طبقه احداث شده، از مسوولان آذربایجان شرقی و کارکنان نیروی انتظامی قدردانی شد.

کد مطلب 2460714

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