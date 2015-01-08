اعلام منع آمد و شد در سامراء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای امنیتی عراق در پی انفجارهای متعدد در سامراء در این شهر منع آمد و شد اعلام کردند.

شهر سامراء امروز شاهد 5 انفجار علیه نیروهای امنیتی عراق بود که بر اثر آن دستکم 26 نفر کشته و زخمی شده اند.