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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

اعلام منع آمد و شد در سامراء

اعلام منع آمد و شد در سامراء

منابع امنیتی عراق از اعلام منع آمد و شد در شهر سامراء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای امنیتی عراق در پی انفجارهای متعدد در سامراء در این شهر منع آمد و شد اعلام کردند.

شهر سامراء امروز شاهد 5 انفجار علیه نیروهای امنیتی عراق بود که بر اثر آن دستکم 26 نفر کشته و زخمی شده اند.

کد مطلب 2460733
سمیه خمارباقی

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