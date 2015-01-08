توطئه دشمنان و غفلت سران برخی کشورهای اسلامی مانع وحدت مسلمین جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد جمعیت جهان مسلمان هستند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) از بنیان گذاران وحدت و خواهان وحدت در بین شیعه و سنی بودند.

وی با اعلام اینکه توطئه دشمنان اسلام از یک سو و غفلت سران برخی از کشورهای اسلامی از سوی دیگر مانع تحقق بخشیدن به وحدت مسلمانان جهان شده است، افزود: اسرائیل توطئه ای علیه تمام بشر به ویژه مسلمانان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان اتحاد کشورهای اسلامی را خواسته اساسی کشورهایی چون ایران دانست و گفت: هدف از این اتحاد در درجه نخست دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و همچنین دفاع از اسلام است.

قیاسی سالروز ولادت پیامبر (ص) را بهانه ای برای طرح مجدد اتحاد میان شیعه و سنی دانست و افزود: اعتقادات مشترک بین شیعه و سنی از قبیل قبله واحد، پیغمبر واحد و سه اصل مشترک از اصول دین نشان از اهمیت وحدت و انسجام بین مسلمین دارد.

وی نتیجه وحدت و انسجام مسلمین را دستیابی به دستاوردهای بسیار برای ملت مسلمان یاد کرد و گفت: در زمان مولای متقیان حضرت علی (ع) نیز حتی یک حرکت کارشکنانه از ایشان در مدت حکومت دیگر خلفا سراغ نداریم و با وجود اینکه حکومت اصلی از آن ایشان و دیگر ائمه (ع) بود، به دلیل اتحاد مردم از حقوق خود گذشت می کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان با بیان اینکه نباید قدمی در راستای اختلافات میان شیعه و سنی برداشت، ادامه داد: افرادی که به دنبال ایجاد عوامل اختلاف زا بین مسلمانان هستند آگاهانه و ناآگاهانه اهداف دشمن را دنبال می کنند.

وی با اشاره به جمعیت مسلمانان در جهان گفت: اگر از ظرفیت و پتانسیل مسلمانان جهان در راستای ایجاد وحدت استفاده شود، می توان آن را منبعی برای امنیت، آرامش و اخلاق در دنیا دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان وجود پیامبر اسلام (ص) را عامل آرامش و برکت به جهانیان خواند و عنوان کرد: حضرت محمد (ص) همه جهان را به صلح، دوستی، آرامش و اخلاق دعوت کرد که امیدواریم ما به عنوان امت آن حضرت راه ایشان را دنبال کنیم.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری همدان نیز با اشاره به گزارش بازدید از دفاتر پیشخوان خدمات استان همدان، در این کارگروه گفت: ۳۲ دفتر شهرستان همدان نمره ارزیابی ۸۸ گرفتند و ۲۰ مورد تذکر به دفاتر شهرستان داده شده است.

عباس صادقی با بیان اینکه در بازدیدهای صورت گرفته از دفاتر پیشخوان استان، عدم حضور دارنده پرونده در مرکز عمده تخلف بوده است، افزود: نداشتن بیمه، عدم رعایت متراژ دفتر، جابجایی دفتر و عدم رعایت دستورالعمل ها موارد تخلفی دیگر بوده که نمرات ارزشیابی، تخلفات و تذکرات لازم در بازدیدها مشخص شد.

وی با اشاره به تصویب نرخ مصوبات شرکت توزیع نیروی برق استان، درخواست جابجایی و انتقال برخی دفاترپیشخوان دولت و طرح سایر درخواست ها، سه مصوبه کمیته تخصصی را عنوان کرد و افزود: بررسی نحوه واگذاری خدمات قابل ارائه اداره کل ورزش و جوانان استان از طریق دفاتر پیشخوان، مراحل ایجاد قبوض الکترونیکی با هدف حذف چاپ و قبوض بانکی در راستای توسعه دولت الکترونیک و همچنین بررسی، تعیین و تصویب نرخ پیشنهادی خدمات اشتراک پذیری شرکت گاز استان از مصوبات کمیته های تخصصی بر اساس بازدیدهای انجام شده بوده است.