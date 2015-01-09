نقد یکنواختی زندگی در «بلیط تئاتر»/ یاد خسرو شکیبایی زنده می شود

نیما ذاکر کارگردان این اثر نمایشی که در تماشاخانه بازیگاه روی صحنه می رود به خبرنگار مهر گفت: نمایش «بلیط تئاتر» اجرای خود را از 14 دی ماه در تماشاخانه بازیگاه آغاز کرده است. این اثر نمایشی به مساله روزمرگی هایی که همه آدم ها در زندگی شان با آن روبرو هستند، می پردازد. این نمایش 6 ماه قبل نیز در یک سالن خصوصی و در سرای محله فردوس به صحنه رفته بود که استقبال از کار باعث شد به فکر اجرای مجدد کار بیفتیم.

وی ادامه داد: روزمرگی و یکنواختی هایی مثل خوابیدن، بیدار شدن، سرکار رفتن، دوش گرفتن و غیره هر روز در زندگی ما تکرار می شود بنابراین هدف این نمایشنامه پرداختن به مساله کلی بینی و نقد دقت نکردن به جزئیات کوچک زندگی و در نهایت تکرار و تکرار و تکراری است که در زندگی شاهدش هستیم.

این کارگردان درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: این نمایش به شیوه کمدیا دلارته اجرا می شود البته نه به معنای کامل بلکه ما تلاش کردیم این شیوه از اجرا را در بازی ها و بداهه پردازی که بازیگران در بازی شان روی صحنه ارائه می کنند، داشته باشیم. طراحی صحنه و گریم کار نیز به شکل فانتزی انجام شده تا در تضاد و تناقض با داستان تخت اثر باشد.

ذاکر در پایان صحبت هایش درباره انتخاب این متن برای اجرا توضیح داد: نمایش «بلیط تئاتر» برداشتی آزاد از نمایش های کوتاه کارل فالنتین است که در 5 اپیزود روی صحنه می رود. این اثر نمایشی 26 سال پیش و در سال 67 به کارگردانی هایده حائری و بازی درخشان زنده یاد خسرو شکیبایی روی صحنه رفته بود. خانم حائری در تمام مدت تمرین و اجرای اثر در کنار ما بودند و گروه را راهنمایی می کردند. سبک اجرایی این نمایش نیز برگرفته از همان اجرایی است که سال ها قبل با بازی خسرو شکیبایی به صحنه رفته بود.

محمد مازندرانی، بهار جمال زاده، حسین نصاری، شهزاد کاظمی، علی پیله ور، علی رضا رمضانی،حامد اسماعیلی،عباس احمدی، محبوبه تفضلی و نیما ذاکر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «بلیط تئاتر» از 14 تا 30 دی ماه هرشب ساعت 19:45 در تماشاخانه بازیگاه میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.

تماشاخانه بازیگاه در میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، خیابان مرتضی زاده، پلاک 12، طبقه 4 واقع شده است.

