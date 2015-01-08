بیماران نیاز به تهیه دارو و تجهیزات مصرفی از خارج بیمارستان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفریان دهکردی ظهر امروز در سمینار علمی تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت در خصوص ضرورت تدوین فارماکوپه دارویی، لازمه عدم ارجاع بیمار جهت تهیه دارو و تجهیزات مصرفی به خارج از بیمارستان و همچنین وجود فهرست دارویی بیمارستان به معنای ؛تهیه داروهای خارج از فهرست تجویز شده توسط پزشک از سوی بیمار؛ است.

وی به تشریح اهمیت تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان و تجهیزات پزشکی پرداخت و بیان داشت: الزامات قانونی مربوط به تدوین فهرست دارویی بیمارستان، ضرورت تدوین فارماکوپه از دیدگاه طرح تحول نظام سلامت و همچنین الزامات روش جدید ارزشیابی بیمارستان ها (اعتبار بخشی) برای تدوین فارماکوپه از اهمیت تدوین فهرست های دارویی و تجهیزات پزشکی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: ابلاغ وزیر بهداشت در خصوص تدوین فارماکوپه دارویی و تجهیزات پزشکی مبنی بر ضرورت انطباق روش های تدوین فهرست دارویی بیمارستان با دستورالعمل اجرایی و نیز مشارکت فعال تیم پزشکی و کمیته دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان در تدوین فهرست دارویی است که این کمیته ها باید با توجه به نیاز بیماران بستری، امکانات درمانی و تخصصی و سقف اعتبارات در اختیار،بر اساس اصول علمی و رعایت راهنماهای بالینی نسبت به تعیین فهرست های دارویی اقدام کنند.

وی به ارایه گزارشی از عملکرد این معاونت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت پرداخت و اضافه کرد: بازرسی از بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، پاسخ به ابهامات و استعلامات بیمارستان ها در مورد دارو و تجهیزات پزشکی، جمع آوری و تدوین گزارشات آماری و هزینه‌ای حاصل از اجرای طرح تحول و ساماندهی توزیع تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستانها از اقدامات این معاونت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت است.

جعفریان دهکردی گفت: تشکیل کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی، تهیه و تدوین فهرست داروهای گران قیمت نیازمند تدوین گایدلاین، الزام خرید تجهیزات پزشکی مصرفی توسط بیمارستان ها طبق سامانه سیستم توزیع کالای پزشکی و شناسنامه دار کردن تمام توزیع کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی مجاز در کشور با محوریت استانی نیز از دیگر برنامه های اجرایی شده این معاونت است.