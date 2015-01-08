به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری پنجمین نشست همگرایی اصولگرایان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی وی از پیشنهاد اخیر رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم در برخی زمینه ها، اظهار داشت: متاسفانه موضوع همه پرسی یک بار دیگر هم توسط بنی صدر گفته شده بود؛ رئیس جمهور محترم باید از حرف هایی که مردم از آن خاطره سوئی دارند پرهیز کند و از این تعابیر خودداری کند.

وی افزود: این جریان همه پرسی که تقنینی است، در دست مجلس است و باید با دو سوم رای موافق نمایندگان انجام شود بنابراین این چیزی نیست که در مقابل نهادهای قانونی نظام علم شود.

حزب مشارکت به دنبال تجدید حیات سیاسی است؛ مسئولان مواظب باشند گرگ لباس میش نپوشد

آیت الله علم الهدی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت در قالب حزب اتحاد ملت ایران و مذاکره با وزیر کشور اظهار داشت: اینها چون دچار مرگ سیاسی شده اند حالا در خط تجدید حیات سیاسی هستند و می خواهند خودشان را در پوسته جدیدی جا بدهند.

وی تاکید کرد: در عین حال آزادی و مردمسالاری در نظام ما اقتضا می کند که با این قضایا برخورد اجرایی نشود اما افراد تصمیم گیر در فیلترهای مدیریت نظام باید حواسشان باشد که اگر گرگ لباس میش پوشید او را اشتباه نگیرند.

امام جمعه مشهد همچنین درباره تلاش برخی اصلاح طلبان برای ائتلاف با اصولگرایان معتدل، گفت: این تقسیم بندی اصولگرایان به معتدل و غیرمعتدل یک نوع خط کشی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان است.

آیت علم الهدی همچنین درباره وضعیت وحدت جبهه پایداری با سایر تشکل ها و احزاب اصولگرا تصریح کرد: جبهه پایداری یک تشکل از تشکل های اصولگرایان است و وقتی که قرار شد همه با هم یکی باشند نه کسی باید برای آنها خط کشی کند و نه آنها با خط کشی، خودشان را از دیگران جدا کنند.

احمدی نژاد در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد!

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وحدت اصولگرایان با رئیس جمهور سابق برای انتخابات مجلس نیز، گفت: ایشان (احمدی نژاد) یک نفری بود که عوضی رفت و مرد و تمام شد! حرفش را نزنید؛ آقای احمدی نژاد جریان نیست، او مقابل ولایت ایستاد و سقوط کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره نسبت جبهه پایداری و آیت الله مصباح یزدی نیز گفت: شخصیت آیت الله مصباح یک شخصیت فرزانه، مخلص و ایثارگر است که به گفته مقام معظم رهبری خلاء وجودی شهید مطهری و علامه طباطبایی را پر می کند؛ که در نظام و انقلاب چنین جایگاه بالایی دارد طبیعی است که اصل وحدت را حفظ می کند، حالا اینکه جبهه پایداری چقدر به فرمان آیت الله مصباح باشد حرف دیگری است؛ این یک عرصه امتحان است که امیدواریم پیروز شوند.

شورای عالی امنیت ملی صلاح بداند، سران فتنه محاکمه می شوند

آیت الله علم الهدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که دلیل محاکمه نشدن سران فتنه را با وجود درخواست خودشان برای محاکمه پرسید، تصریح کرد: محاکمه، درخواستی نیست؛ محاکمه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادستان انجام می شود.

وی ادامه داد: اینها مجرم هستند و مجرم نیز خودش هیچ وقت درخواست محاکمه نمی کند که بدون کیفرخواست من را محاکمه کنید؛ هر وقت شورای عالی امنیت ملی موافقت کرد (محاکمه انجام می شود) و رئیس قوه قضائیه هم گفته است که جرم مجرم باید پیگرد شود.

آیت الله علم الهدی درباره اینکه چرا در این 4 سال کیفرخواست آنها صادر نشده است، گفت: آنها باید بازجویی شوند و شورای عالی امنیت ملی هم تا به حال مصلحت ندیده است و همه ما نیز تابع این شورا هستیم و قوه قضائیه هم تابع این شوراست.

امام جمعه مشهد همچنین درباره برخی نگرانی ها مبنی بر تبعیض قوه قضائیه در برخورد با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: هر نوع تبعیض در دستگاه قضایی خلاف عدل است ولو اینکه متهم در راس کشور باشد.

لاریجانی یک فرد اصولگراست

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان در رابطه با موضع خود نسبت به تشکیل یک حزب جدید توسط علی لاریجانی، گفت: ایشان هنوز حزب تشکیل نداده است، البته آقای لاریجانی یک فرد اصولگراست و هر جریانی هم که تشکیل دهد، ان شاء الله اصولگرا خواهد بود.