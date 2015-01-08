50 فقره پرونده جرایم اقتصادی امسال در گلستان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های استان افزود: 7فقره پرونده اختلاس و 7 مورد تسهیلات غیر مجاز بانکی ازدیگر پرونده های اقتصادی این بخش بوده است.

وی با بیان این نکته که تسهیلات بانکی ارائه شده در استان در مکان های دیگر هزینه شده، افزود: ارزش ریالی این جرایم اقتصادی 72میلیارد تومان بوده است.

هفت میلیارد تومان ارزش ریالی پرونده قاچاق کالای استان است

این مسئول ارشد انتظامی با اعلام این مطلب که دوهزارو 980 پرونده در بخش قاچاق کالا از ابتدای سال جاری تاکنون داشتیم، اذعان کرد: ارزش ریالی پرونده قاچاق کالا هفت میلیارد تومان بوده است.

وی از کلاه برداری یک شرکت تعاونی خریدو فروش در قالب لیزینگ در استان خبر داد و گفت: پس از پیگیری های به عمل آمده مشخص شد که اصلا شرکت تعاونی با این عنوان وجود ندارد بلکه این شرکت کلاه برداری، با عنوان شرکت حفاری ثبت شده و ارتباطی به لیزینگ ندارد.

سردار میرفیضی از کاهش هشت درصدی سرقت طی 9ماهه گذشته در استان خبر داد و اذعان کرد: سرقت مسلحانه 38 درصد، سرقت مغازه 17 درصد، سرقت موتور سیکلت 3 درصد و کیف قاپی 23 درصد کاهش داشته است.

این مسئول ارشد انتظامی استان با اعلام این مطلب که در سال جاری قادر به کشف 77 درصد سرقت بودیم، افزود: در مقایسه با سال گذشته هشت درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

به گفته فرمانده انتظامی استان گلستان، 86 درصد از سرقت ها منجر به کشف شده از این رو نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش کشفیات اتفاق افتاده است.

یک تن و 462 کیلو مواد مخدر در استان کشف شده

وی در توضیح کشف در حوزه مواد مخدر، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک تن و 462 کیلو مواد مخدر در استان کشف شده است که در این راستا 38 نفر دستگیر شده اند.

آمار تصادفات راهنمایی و رانندگی نگران کننده است

سردار میرفیضی با بیان این نکته که 57 درصد از کشته های تصادفات استان موتورسوار یا پیاده هستند، افزود: این بحث در حوزه راهنمایی و رانندگی قدری نگران کننده است.

وی تصریح کرد: میانگین کشوری کشته های تصادفات موتور سوار 43 درصد است درحالیکه گلستان از میانگین کشوری در این بحث پیشتر است.

وی اصلاح معابر، نقاط حادثه خیز و خیابان ها را یکی از راه های کاهش تصادفات منجر به فوت دانست و تصریح کرد: این امر در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان گلستان 60 درصد تصادفات را درون شهری و 40 درصد آن را برون شهری اعلام کرد و افزود: 25درصد فوتی ها تصادفات درون شهری و 75 درصد آن مربوط به حوزه برون شهری اختصاص دارد.

وی افزایش خسارت ناشی از تصادفات امسال را دو درصد دانست و گفت: در جمع کل چهار درصد تصادفات و 16 درصد موتوفی کاهش یافته است.

تقریبا در هر روز یک نفر از حوادث رانندگی کشته شده است

سردار میرفیضی تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات امسال را 289 نفر اعلام کرد و افزود: تقریبا در هر روز یک نفر از حوادث رانندگی کشته شده است؛ در این مدت 6هزارو 258 نفر مجروح و 6هزارو 597 نفر کشته شده اند.

این مسئول ارشد انتظامی از 20 هزار آموزش راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از تصادفات احتمالی خبر داد و گفت: 33 همایش در حوزه برون شهری و درون شهری برای ارتقا فرهنگ ترافیک، پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار کرده است.

یک هزارو 314 گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه ساز ضبط شده است

وی از ضبط یک هزارو 314 گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه ساز خبر داد و اذعان کرد: در 9 ماهه سال جاری چهار هزارو 455 کلاه ایمنی به مردم برای ارتقا فرهنگ ترافیک و اصول ایمنی هدیه شده است.

فرمانده انتظامی استان گلستان در توضیح خدمت رسانی به مردم، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 300 هزار تماس تلفنی با 110 داشتیم که تقریبا می توان گفت که هر روز یک هزارو 124 بار این خط زنگ خورده است.

وی با بیان این نکته که تلفن های 110 در دو قالب اجرایی و عملیاتی است، افزود: 638 عملیات بر اساس خواسته مردم در حوزه امداد خواهی و 105 هزار تماس تقاضای راهنمایی از پلیس بوده است.

سردار میرفیضی در حوزه عملکرد پلیس فتا، یادآور شد: در حوزه جرایم فضای مجازی 85 درصد افزایش داشتیم که 96 درصد آنها کشف وقوع جرم بوده است.

این مسئول انتظامی با بیان این نکته که افزایش وقوع جرم در این حوزه 9 درصد افزایش داشته است، افزود: 137نفر از ابتدای سال جاری تاکنون با پیگیری های پلیس دستگیر شده اند.

وی از 21 نفر ساعت آموزش در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: 25 هزار cd 38 هزار بروشور برای آگاه سازی کاربران توزیع شده است ضمن اینکه در کنار آن 151 مورد خبر از طریق سایت، خبرگزاری و نشریات داشته ایم.