تیم ملی فوتبال ایران در صدر آسیا باقی ماند/ رده پنجاه و یکمی ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رنکینگ ماهیانه فیفا که امروز پنجشنبه منتشر شد صدرنشینی خود را در آسیا حفظ کرد. تیم کشورمان همچنین در رده‌بندی کلی فیفا رده 51 دنیا را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام سایت رسمی فیفا تیم ایران با کسب 558 امتیاز جایگاه قبلی خود را در رده اول آسیا و 51 دنیا حفظ کرد. تیم ژاپن نیز با 563 امتیاز و بدون تغییر جایگاه در رده دوم آسیا و 54 جهان قرار دارد. کره جنوبی با 478 امتیاز در رده سوم آسیا و 69 رده‌بندی کلی ایستاده است و تیم ازبکستان با 464 امتیاز و سه پله صعود در رده چهارم آسیا و هفتاد و یکم دنیا قرار دارد.

در این رنکینگ تیم آلمان با 1725 امتیاز اول است و آرژانتین با 1538 امتیاز در رده دوم قرار دارد. کلمبیا نیز با 1450 امتیاز تیم سوم رنکنیگ به شمار می‌رود. تیم های بلژیک، هلند، برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و اروگوئه نیز در رده های چهارم تا دهم قرار دارند.