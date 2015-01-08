به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر پنج شنبه در نشست خبری كه در سالن جلسات شهرداری منطقه ۸ مشهد برگزار شد، ‌در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با مهمترین مشكلات و فرصت های شورای عالی استان های كشور اظهار كرد: در حال حاضر مهمترین مشكلی كه در شورای عالی استان های كشور وجود دارد مربوط به قوانین و فاصله ای است كه آنها با قانون اساسی و خواسته های مردم در نظام شوراها دارند.

وی افزود: برای رفع این مشكل ابتدا باید معضلات و اختلافاتی كه در نظام شورایی هر استان وجود دارد جمع بندی شده و سپس نسبت به چگونگی رفع آن برنامه و طرح به مجلس ارائه و پیگیری های لازم از سوی نمایندگان هر استان در مجلس صورت بگیرد.

رئیس شورای عالی استان های كشور در ارتباط با فرصت هایی كه در شورای عالی استان های كشور نیز وجود دارد ادامه داد: خوشبختانه با وجود ۱۲۰ هزار عضو در شورای عالی استانها ظرفیت خوبی از نظر كمی در این شورا وجود دارد كه ما باید با طرح و برنامه هایی كه ارائه می كنیم از آن نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی تصریح كرد: برای مثال یكی از طرح هایی موفق این شورا طرح بنیاد بركت بود كه از سوی بنده مطرح شد و هدف از‌ آن سرمایه گذاری در مناطق محروم به منظور محرومیت زدایی و اشتغال زایی در روستا ها بود كه تاكنون ۳۰ الی ۴۰ طرح در قالب بنیاد بركت در روستاهای خراسان رضوی اجرا شده است.

بصیری پور عنوان كرد: ما در نظام شورای عالی استان های كشور الگو و مبنا را قانون اساسی قرار خواهیم داد لذا چنانچه فاصله ای بین قوانین شوراها و قانون اساسی و خواسته های مردم مشاهده شود در جهت نزدیك شدن آنها به یكدیگر قطعا اقدام خواهیم كرد و به هیچ وجه از حقوق شوراها و مردم كوتاه نخواهیم آمد.

رئیس شورای عالی استان های كشور تاكید كرد: همچنین از جمله سیاست های بنده احیای شوراهای استان های كشور براساس قانون اساسی و خواسته های مردم است.

وی گفت: یكی از اصلی ترین اولویت های كار در شوراهای عالی استان های كشور برقراری ارتباط قوی با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.

بصیری پور ادامه داد: خوشبختانه از خراسان رضوی چهار نماینده مشهد و طرقبه در كمیسیون تلفیق مجلس حضور دارند كه اصحاب رسانه با پیگیری برنامه ها و لوایح آنها در مجلس باید آنها را فعال كنند تا حداقل بتوانیم نه برای استان خراسان بلكه تمامی استانها سالانه حداقل یك میلیون تومان اعتبار جذب كنیم.

وی خاطر نشان كرد: انتخاب یك نفر از خراسان رضوی به عنوان رئیس شورای عالی استانهای كشور در واقع یك فرصت بزرگی است كه باید تمام مسئولین استانی و تشكل های مردمی از آن بخوبی استفاده كنند.

رئیس شورای عالی استان های كشور در پاسخ به سوال یكی دیگر از خبرنگاران در ارتباط با نظر دولت نسبت به نتیجه انتخابات شورای عالی استان های كشور بیان كرد: دولت تاكنون اعلام نظر نكردند اما برخی از چهره های شاخص دولتی و مسئولین كشوری به بنده پیام تبریك ارسال كرده و اعلام همكاری كردند.

وی در ارتباط با عملكرد شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تخلفات و فسادهای مالی در بخش ساخت و ساز شهرداری مشهد افزود: من در این شورا تنها یك رای دارم و بارها در صحن علنی جلسات شورا این نكته را به شهردار مشهد متذكر شدم كه دیگرانی هستند كه بر شهر مشهد مدیریت و مالكیت دارند.

بصیری پور تصریح كرد: البته تخلفات ساختمانی در شهرداری مشهد می تواند به سه علت وجود دلالان حرفه ای، ‌بنگاهای املاك و پیمانكاران متخلفی باشند كه به ساختار شهرداری نفوذ كردند.

وی اظهار كرد: برای پیگیری دقیق و بهتر این مسئله لازم است تا یك نشست خبری با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شود تا جوانب و راهكارهای رفع آن به خوبی مطرح و ارائه شود.

رئیس شورای عالی استان های كشور در پاسخ به سوال خبرنگار یكی از رسانه ها در ارتباط با برنامه های این نهاد برای شهر مشهد اظهار كرد: برای شهر مشهد در سه سطح شهری، ‌ملی و بین المللی برنامه مشخص شده است.

وی اضافه كرد: در سطح شهری، ‌بر مسئله حاشیه نشینی شهر مشهد تمركز و پیگیری صورت می گیرد و در سطح ملی بحث زیارت به طور جدی پیگیری خواهد شد.

بصیری پور در پایان گفت: همچنین در سطح بین المللی با توجه به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تلاش می كنیم تا با برنامه های مناسب شهر مشهد را نه تنها برای كشورهای مسلمان بلكه به تمام جهان معرفی كنیم.