بخش خصوصی وضعیت نامطلوبی در عفاف و حجاب دارند/ اجرای 310 بند برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی در سالن شماره یک استانداری مازندران با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی بدنبال احیای حقوق مردم است، اظهارداشت: در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صیانت از حقوق شهروندی کمرنگ تر دیده می شود.

وی هدف اصلی این نشست ها را در دستور کار قرار گرفتن صیانت از حقوق شهروندی و گسترش عفاف و حجاب در جامعه عنوان کرد و اذعان داشت: یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری، دولت و مسئولان نظام عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی است که باید برای این امر برنامه ریزی های صورت گیرد.

جانشین قائم مقام وزیر کشور با اشاره به حمایت های مستمر و مداوم مردم از انقلاب در عرصه های مختلف، افزود: مردم در عرصه ها و مقاطع مختلف از نظام و انقلاب جمهوری اسلامی حمایت و پشتیبانی کردند که در این خصوص نقش صیانت در جلوگیری از مفاسد اداری، خدمت رسانی بهتر و افزایش رضایتمندی مردم مهم و جدی است.

ملازاده ارائه آموزش به مدیران و کارکنان و آموزش های همگانی را یکی از محورهای مهم در حفظ و رعایت حقوق عمومی شهروندان عنوان کرد و گفت: این امر موجب ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی و رضایتمندی مردم می شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساماندهی سواحل یک کار بسیار سنگین برای کاهش تلفات انسانی در مازندران آغاز شده است، افزود: خوشبختانه در خصوص ساماندهی سواحل در استان یک اقدام فوق العاده ای صورت گرفت که موجب کاهش ۵۰ درصدی غرق شدگی در سواحل دریا با توجه به افزایش گردشگران و مسافران شد.

ملازاده تصریح کرد: با توجه به گرفتاری از روند بروکراسی زمان طاغوت باید این امر به حداقل برسد تا رضایتمندی مردم ارتقاء یابد.

وی گسترش عفاف و حجاب را یکی از برنامه های اصلی ستاد صیانت از حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: با ابلاغ این مصوبه و اجرای آن نباید این وضعیت فعلی جامعه باشد و برنامه های عفاف و حجاب در ۲۴ دستگاه با ۳۱۰ بند اجرا شد.

وی یکی از راههای اثربخش در صیانت از حقوق شهروندی را ارزیابی مستمر از مردم عنوان کرد و اذعان داشت: حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی شاخص ها و خطوط قرمز هایی دارد که با رعایت آن می توان از این حقوق بهره مند شد.

ملازاده خواستار اعلام تمام کلیات و نتایج بازرسی ها به دستگاههای اجرایی برای رفع اشکالات شد.