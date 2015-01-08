اساتید سرمایه های انسانی هر مجموعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی پیش از ظهر امروز در آئین تجلیل از اساتید و نخبگان علمی حوزه علمیه اصفهان و افتتاح رسمی پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان اظهار داشت: تاکنون مفتخریم که اساتید حوزه و دانشگاه با همدلی یکدیگر مشغول به تدریس بودند.

وی به وجود سه مرکز تخصصی تحت نظر حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اساتید که امروز مورد تجلیل قرار می گیرند از نخبگان علمی سه موسسه تخصصی عالی علامه مجلسی، مرکز تخصصی اخلاق و موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان برگزیده شدند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: افتتاح رسمی پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان از دیگر برنامه های است که امروز با تجلیل از اساتید و نخبگان علمی حوزه علمیه اصفهان مقارن شده است.

وی بیان داشت: این پژوهشکده پس از قم ، نخستین موسسه پژوهشی حوزوی در سطح کشور است که توانسته مجوز رسمی فعالیت را از آن خود کند.

حجت الاسلام ارزانی اعلام کرد: اصفهان هم اکنون رتبه دوم پژوهشی مطالعات اسلامی حوزوی را در کشور پس از مرکزیت قم دارا است.

وی اظهار داشت: امید است که پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان با وجود ۴ گروه علمی بتواند ظرف مدت ۵ سال به نقطه هدف خود که رسیدن به نقطه اعتلا در حوزه پژوهش و تحقیق است، در سطح کشور دست یابد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه بخش پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در ابتدا در قالب معاونت پژوهشی فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: این در حالی است که این بخش از ۴ سال پیش به شکل مرکز مستقل تحقیقاتی در قالب مرکز مطالعات اسلامی اصفهان اقدام به فعالیت کرد.

وی تصریح کرد: از تابستان سال جاری به منظور رسمیت بخشیدن به فعالیت های پژوهشی این موسسه از سوی شورای عالی حوزه های علمیه کشور مجوز تاسیس پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان را اخذ کردیم.

حجت الاسلام ارزانی ادامه داد: شورای عالی حوزه های علمیه کشور همانند وزارت علوم مرکز رسمی برای صدور مجوز پژوهشگاه های حوزه علمیه را بر عهده دارد.