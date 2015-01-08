دیالیزی نشده ام/ سفر به شمال کشور برای استراحت

اکبر عبدی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که مدتی قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده بود درباره وضعیت سلامتی اش به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که از بیمارستان مرخص شده ام و برای استراحت به شمال کشور سفر کرده ام. در طول این مدت افراد بسیاری لطف کرده و برای ملاقات و عیادت از من به منزلمان مراجعه می کردند اما فعلا ترجیح می دهم مدتی را در شمال کشور سپری کنم تا دوران نقاهت بیماری ام به اتمام برسد.

وی درباره مشکل دیالیزی شدنش که در یکی از رسانه ها مطرح شده بود، عنوان کرد: خدا را شکر هنوز کارم به اینجا کشیده نشده است. البته برای فعال شدن بهتر کلیه هایم چند بار دیالیز شده ام اما اینکه مطرح شده من دو کلیه ام را از دست داده ام صحت ندارد.

این هنرمند یادآور شد: من برای مشکل فشار خون و بسته شدن سه تا از رگ های قلبم در بیمارستان بستری شده بودم که در حال حاضر حال عمومی ام رو به بهبود است. البته مشکل دیابت نیز از سال ها قبل با من است و فعلا با تزریق انسولین قندم را کنترل می کنم.

فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» ساخته علی شاه حاتمی که از چهارشنبه 17دی ماه در پردیس های سینمای تهران اکران شده، آخرین فیلم این هنرمند است که به نمایش عمومی در آمده است.