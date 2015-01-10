  1. استانها
  2. قم
۲۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۵

فرهنگیان در گفتگو با مهر:

رهبر انقلاب فرصت بی بدیلی برای وحدت کارکردی دنیای اسلام ایجاد کردند

رهبر انقلاب فرصت بی بدیلی برای وحدت کارکردی دنیای اسلام ایجاد کردند

قم - دبیر کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب فرصت بی بدیلی برای وحدت کارکردی در دنیای اسلام ایجاد کردند.

مجتبی فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وحدت نکته کانونی گفتمان انقلاب است و تحلیل و آنالیز اندیشه امام خمینی(ره) مؤید این نکته است.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) به دنبال فرا گفتمان دینی بودند که تحت عنوان یک کلیت و هویت واحد به نام اسلام مورد بررسی قرار بگیرد، اسلامی که در دل آن روایت‌های کلان تری از فرقه گرایی و قطبی سازی مذهبی وجود دارد.

دبیر کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه افزود: تبار شناسی وحدت در اندیشه امام(ره) برگشت به اصل قرآنی و منطق اهل بیت است که در آن روا داری و بردباری مسلمانان با هویت‌های متفاوت در ذیل مذاهب گوناگون به عنوان یک اصل ضروری شناخته شده است.

فرهنگیان عنوان کرد: وحدت به معنای این همانی و همپوشانی ذات گرایانه نیست، بلکه به معنی نوعی از همگرایی است که تابعی از اندیشه کلان اسلامی معطوف به غایات و آرمان‌ها با ظرفیت شناسی درونی و شناسایی و رصد تهدیدهای بیرونی است و نیز به رسیمیت شناختن نگرش‌ها و اندیشه‌های مذاهب اسلامی بر مبنای دیالوگ و گفتگو است.

وحدت دکترین ایجابی پاسخ به نزاع درونی و بنیان افکن میان مسلمانان بود

این پژوهشگر حوزه و دانشگاه بیان کرد: وحدت، دکترین ایجابی است در پاسخ به نزاع درونی و بنیان افکن میان مسلمانان، که بعد از عصر زرین منجر به شکاف‌ها و گسل‌های معرفتی، عقیدتی، سیاسی و اجتماعی شد.

دبیر کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه ادامه داد: متاسفانه با رشد افراطی گری، بردباری و رواداری درون دینی به رقابت‌های کشنده و ستیزه جویی مرگبار بین مسلمانان بدل شد و قرائت‌های انحصار طلبانه معطوف به حوزه سیاسی با ظهور قدرت‌های متصلب منجر به هم پوشانی بخشی از نخبگان علمی با نخبگان سیاسی شد.

فرهنگیان تصریح کرد: بسیاری از مصلحان دینی قبل از امام خمینی(ره) نقدهای جسته گریخته‌ای به این بیماری مزمنِ عدم وحدت داشتند اما تلاش‌هایشان قرین توفیق چشمگیر نشد و نهاد سازی سیستماتیک و فعالی در این عرصه پا نگرفت.

رهبر معظم انقلاب فرصت بی بدیلی برای وحدت کارکردی در دنیای اسلام ایجاد کرد

وی ادامه داد: اما ویژگی ممتاز امام(ره) در نظام سازی اسلامی و گنجاندن دکترین هم گرایی مذهبی و وحدت در بطن این نظام سیاسی بود.

 دبیر کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه اضافه کرد: استراتژی جمهوری اسلامی نسبت به ملت‌های مسلمان فراروی از اختلافات دینی - تاریخی و طراحی نظام سازی تمدنی در مقابله با غرب و رویارویی با تهدیدها است.

فرهنگیان گفت: رهبر معظم انقلاب با تداوم و اعتلای نظری و عملی راه امام(ره) فرصت بی بدیلی برای وحدت کارکردی در دنیای اسلام ایجاد کردند که تحولات چند ساله اخیر خاورمیانه و ظهور جنبش‌های دینی نمونه بارز آن است.

وی عنوان کرد: در گفتمان وحدت، توده‌های اجتماعی به جای نخبگان سیاسی مخاطب قرار می‌گیرند و تقویتِ ظرفیت نخبگان دینی به عنوان حامل معنا ساز، عامل وصل توده اجتماعی به حوزه راهبردی است.

کد مطلب 2460781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه