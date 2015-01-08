برگزیدگان یازدهمین جشنواره کشوری تئاتر بسیج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جشنواره سراسری تئاتر بسیج با معرفی نفرات برگزیده در بخشهای نمایش خیابانی، صحنه ای و عروسکی در کرمانشاه به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش در ابتدا از سه هنرمند پیشکسوت محمود پاک نیت، جلیل فرجاد و سید حسین فدایی با اهدا تندیس جشنواره تجلیل شد.

برگزیدگان بخش اجرای نمایش های خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نمایش نامه نویسی اجراهای خیابانی ویژه مساجدف جایزه نفر سوم به زینب زاولانه برای نمایش "کاروان ارس عامو دریا"، نفر دوم فریدون ولایی نمایش "همه آنها نام عباس را می دانند" اهدا شد. جایزه نفر اول نمایش نامه نویسی بخش خیابانی و تندیس جشنواره نیز به علی جوانمرد برای نمایش "بیکران" اهدا شد.

برای نمایش نویسی اجراهای خیابانی بخش آزاد جایزه نفر سوم به حمید حیدری برای نمایش "راز دهل" و جایزه نفر دوم به علی محمد رادمنش برای نمایش "تترالوژی خانواده دهقان" تعلق گرفت. همچنین جایزه نفر اول و تندیس جشنواره به مجید کاظم زاده برای نمایش "مژده ای شهربانو" از استان گیلان اهدا شد.

جایزه موسیقی برگزینه در این بخش نیز به سید سعید موسوی برای اجرای خیابانی شمرکشی از استان لرستان اهدا شد.

همچنین در بخش بازیگران زن اجراهای خیابانی جایزه نفر سوم به فرناز منتظر ظهور برای نمایش "ترلان" از آذربایجان شرقی و نفر دوم فرانک بلورزاده برای نمایش "ناکو" از بوشهر اهدا شد. جایزه نفر اول و تندیس جشنواره نیز به اکرم یدی برای نمایش "آن سه نفر"از کرمانشاه تعلق گرفت.

در بخش بازیگران مرد اجراهای خیابانی جایزه رتبه سوم مشترکا به صمد واحدی زاده برای نمایش "کات" از اردبیل و مجید واحد برای نمایش "سحر مار افزای" از سمنان و جایزه رتبه دوم نیز به حسین حسام نژاد برای نمایش "سحر مار افزای" از سمنان تعلق گرفت. جایزه نفر اول و تندیس جشنواره نیز به مالک آبسالان برای نمایش "بی دیش و ال امبیش" از ایلام اهدا شد.

در معرفی کارگردانان برگزیده بخش خیابانی نیز رتبه سوم مشترکا به حیدر رضایی برای نمایش "بی دیش و ال امبیش" از استان ایلام و صمد واحدی زاده برای نمایش "کات" از اردبیل اهدا شد. جایزه رتبه دوم کارگردانی داوران این بخش به کسی تعلق نگرفت ولی جایزه نفر اول و تندیس جشنواره از سوی هیئت داوران به محمد مظفری برای نمایش "ناکو" از بوشهر اهدا شد.

همچنین در بخش ایده و طرح نمایش های خیابانی رتبه سوم به سید امیر حسنی زاده برای نمایش "دلتنگی" از خراسان جنوبی، رتبه دوم به حیدر رضایی برای نمایش "بی دیش و ال امبیش" از ایلام و رتبه اول به همراه تندیس جشنواره به محمد مظفری برای نمایش "ناکو" از بوشهر تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره تئاتر بسیج

در معرفی برگزیدگان بخش موسیقی اجرای صحنه ای جشنواره مرتضی روحی برای نمایش "روزی روزگاری آبادان" از استان خراسان رضوی جایزه گرفت.

جایزه رتبه سوم طراحی صحنه در این بخش نیز به هادی شیدایی برای نمایش "روزی روزگاری آبادان" از خراسان رضوی، رتبه دوم به محمد رسائلی برای نمایش "آسمان روزهای ابری" از استان گیلان تعلق گرفت و جایزه رتبه اول به همراه تندیس جشنواره نیزبه بهمن پارسا برای نمایش "واپسین رقص برگ باد" از مرکزی اهدا شد.

در بخش بازیگران برگزیده زن نمایش های صحنه ای جایزه رتبه سوم مشترکا به ستایش رجایی نیا برای نمایش "روزی روزگاری آبادان" از خراسان رضوی و فاطمه سورکی برای نمایش "میانبر" از مازندران، جایزه رتبه دوم مشترکا به طوبا رحمانی نیا برای نمایش "آسمان روزهای ابری گیلان" و سعیده حامد برای نمایش "کسوف" از آذربایجان شرقی تعلق گرفت. تندیس جشنواره و جایزه رتبه اول نیز به خاطره مسلمی برای نمایش "واپسین رقص باد" از استان مرکزی اهدا شد.

در بخش بازیگری آقایان از بازیگر خردسال حمید رضا شجری برای نمایش "روزی روزگاری آبادان" از خراسان رضوی تجلیل شد و جایزه رتبه سوم مشترکا به مجید افضلی پور برای نمایش "گاومیش" از کرمان و سجاد بحری برای نمایش "میانبر" از ایلام اختصاص یافت. جایزه رتبه دوم مشترکا به یاسر شریف برای "نمایش گاو میش" از کرمان و سعید هوانف برای "واپسین برگ باد" از مرکزی تعلق گرفت. جایزه رتبه اول این بخش نیز به محمد رسائلی برای نمایش آسمان روزهای ابری از گیلان اختصاص یافت.

رتبه سوم بخش کارگردانی نیز مشترکا به امیر پذیرفته برای نمایش "گاو میش" از کرمان و بهمن پارس آرا برای نمایش "واپسین رقص باد" از استان مرکزی، رتبه دوم سیامک افزایی برای نمایش "کسوف" از آذربایجان شرقی و رتبه اول و تندیس جشنواره به محمد رسائلی برای نمایش "آسمان روزهای ابری" از استان گیلان اختصاص یافت.

همچنین جایزه رتبه سوم نمایشنامه نویسی این بخش مشترکا به حمید زاوش و سینا دلشادی برای نمایش "واپسین رقص باد" از استان مرکزی، رتبه دوم به صابر محمدی برای نمایش "سنگ ها بر ستون ایستاده اند" از کهکیلویه و بویر احمد و رتبه اول و تندیس جشنواره نیز به مجید کاظم زاده برای نمایش "مژده آسمان روزهای ابری" از استان گیلان اختصاص یافت

برگزیدگان بخش کودک و نوجوان و عروسکی جشنواره

جایزه موسیقی برگزیده بخش کودک و نوجوان و عروسکی جشنواره به احمد رجب لو برای نمایش "بهار ناز سرزمین پری ها" از استان گلستان تعلق گرفت.

جایزه طراحی صحنه و لباس نیز در این بخش به داوود امینیان برای نمایش "یک کودک یک سرباز" از چهارمحال بختیاری اهدا شد.

همچنین در بخش انتخاب بهترین بازیگر زن از شیده یزدانی برای نمایش "بدون شرح" از خراسان رضوی تقدیر شد. جایزه رتبه سوم بازیگری زن به سهیلا میرزا خانی برای نمایش "به خط صبرا" از استان مرکزی، رتبه دوم مشترکا به معصومه باقری و شکوفه حیدری و همچنین جایزه رتبه اول و تندیس جشنواره به تامارا اسحاق لو برای نمایش "بهار ناز سرزمین پری ها" از گلستان اهدا شد.

در بخش انتخاب بهترین بازیگر مرد نیز رتبه سوم به یزدان محمدکاظمی برای نمایش "بدون شرح" از خراسان رضوی، رتبه دوم به سجاد انتظاری برای نمایش "بدون شرح" از خراسان رضوی و رتبه اول و تندیس جشنواره نیز به حسن مجیدی برای نمایش "یک کودک یک سرباز" از چهارمحال بختیاری اهدا شد.

همچنین از سه گروه نمایشی بهار ناز و سرزمین پری ها به نویسندگی و کارگردانی مرضیه زمانی، طفلان مسلم به نویسندگی و کارگردانی محمد ملکی اصل و ننه مونس به نویسنده و کارگردانی منا کیانی نژاد تجلیل شد.

در بخش نمایش نامه نویسی نیز از سید جواد رحیم زاده برای نمایشنامه بدون شرح از خراسان رضوی تجلیل به عمل آمد.

جایزه رتبه سوم کارگردانی این بخش نیز به مرضیه زمانی برای نمایش "بهار ناز و سرزمین پری ها" از گلستان، رتبه دوم به ثریا امینیان برای نمایش "یک کودک و یک سرباز" از چهار محال بختیاری" و جایزه رتبه اول به همراه تندیس جشنواره به سید جواد رحیم زاده برای نمایش "بدون شرح" از خراسان رضوی اهدا شد.