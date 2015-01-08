اشتغالزایی ۵۰۰ نفری در فاز اول بیمارستان الغدیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سید احمدیان صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: فاز نخست بیمارستان شمالغرب الغدیر تبریز در حالی امروز افتتاح شد که فاز دوم این بیمارستان نیز قرار است در روزهای آتی به بهره برداری برسد.

وی در ادامه افزود: فاز نخست بیمارستان الغدیر ناجا خدمات پزشکی و درمانی خود را آغاز کرده است و پرسنل این بیمارستان در سه نوبت فعالیت می کنند.

معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا همچنین خاطرنشان کرد: بیمارستان الغدیر تبریز در سال ۸۸ کلنگ زنی شده بود و با ۱۸ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر بنای ساختمان در یکی از بهترین مکان های تبریز در شش طبقه به بهره برداری رسیده و یکی از مجهزترین بیمارستان های شمالغرب کشور به حساب می آید و بهترین خدمات پزشکی و درمانی در آن ارایه می شود.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای احداث بیمارستان الغدیر ناجا افزود: برای ساخت و ساز این بیمارستان ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه و با افتتاح این بیمارستان، در فاز نخست برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

گفتنی است در پایان مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر ناجا از مسوولان آذربایجان شرقی و کارکنان نیروی انتظامی قدردانی شد.