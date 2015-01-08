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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۱

سید احمدیان خبر داد:

اشتغالزایی ۵۰۰ نفری در فاز اول بیمارستان الغدیر

اشتغالزایی ۵۰۰ نفری در فاز اول بیمارستان الغدیر

تبریز- محمد رضا سید احمدیان معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا از ایجاد اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر در فاز نخست بیمارستان الغدیر تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سید احمدیان صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: فاز نخست بیمارستان شمالغرب الغدیر تبریز در حالی امروز افتتاح شد که فاز دوم این بیمارستان نیز قرار است در روزهای آتی به بهره برداری برسد.

وی در ادامه افزود: فاز نخست بیمارستان الغدیر ناجا خدمات پزشکی و درمانی خود را آغاز کرده است و پرسنل این بیمارستان در سه نوبت فعالیت می کنند.

معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا همچنین خاطرنشان کرد: بیمارستان الغدیر تبریز در سال ۸۸ کلنگ زنی شده بود و با ۱۸ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر بنای ساختمان در یکی از بهترین مکان های تبریز در شش طبقه به بهره برداری رسیده  و یکی از مجهزترین بیمارستان های شمالغرب کشور به حساب می آید و بهترین خدمات پزشکی و درمانی در آن ارایه می شود.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای احداث بیمارستان الغدیر ناجا افزود: برای ساخت و ساز این بیمارستان ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه و با افتتاح این بیمارستان، در فاز نخست  برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

گفتنی است در پایان مراسم افتتاح بیمارستان الغدیر ناجا از مسوولان آذربایجان شرقی و کارکنان نیروی انتظامی قدردانی شد.  

کد مطلب 2460792

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