جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) بصورت بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در آئین تنفیذ ابلاغ جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) که در سالن کنفرانس ارشاد اسلامی استان برگزار شد اظهار داشت:جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) بزرگترین رویداد فرهنگی مازندران است و این جشنواره امسال در استان به صورت بین المللی برگزار می شود.

ابراهیمی افزود: سرزمین علویان با ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید با عظمت و عزت در راستای ولایت عهدی صادقانه قدم بر میداردو به وظیفه اش عمل می کند.

مدیرکل ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد:این جشنواره در حالی به صورت بین المللی برگزار می شود که هجمه های دشمنان بالا گرفته وموجب نگرانی مسلمانان جهان شده است.

وی با بیان این که جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) از بلوغ و رسالت سنگینی برخوردار است خاطرنشان کرد: هزینه کردن در این راه سرمایه گذاری است.

در ادامه این جلسه آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت:دومین جمعیت جهان بعد از مسیحت در جهان مسلمانان هستند.

وی تاکید کرد: همه ما باید یک ید واحده شویم و بتوانیم بزرگترین مشکل مسلمانان که تفرقه است را برطرف کنیم.

وی برگزاری جشنواره نامهای به امام رضا (ع) را افتخار بزرگ استان برشمردو گفت : هر کس دلگویه خود را به امام رضا می گوید دل گویه ماهم این است که امام رضا ما را پذیرا باشد.

سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندرو در مجلس در این نشست ضمن تبریک میلاد پیامبر وآغاز هفته وحدت اظهار داشت: امسال در کمسیون تلفیق بودجه جشنواره افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود:امسال در کمسیون تلفیق پیگیر افزایش بودجه جشنواره نامه ای به امام رضا هستیم تا بودجه این کار فرهنگی بزرگ افزایش یابد.