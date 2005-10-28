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۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

درحاشيه حضور پرشكوه مردم؛

حضور پر تعداد رسانه هاي خارجي در مراسم روز قدس

حضور پر تعداد رسانه هاي خارجي در مراسم روز قدس

گروه هاي مختلف خبري از رسانه هاي خارجي در مراسم روز قدس از حضور خيل عظيم مردم در راهپيمايي و اقامه نماز آخرين جمعه ماه رمضان گزارش تهيه كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، امسال همزمان با روز جهاني قدس و آخرين جمعه ماه رمضان بيش از 100 گروه خبري از كشورهاي مختلف جهان راهپيمايي روزه داران ايران اسلامي را پوشش خبر دادند.

خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي از ساعات اوليه صبح امروز با حضور در ميادين اصلي تهران و خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران تلاش مي كردند تا حماسه اى از وحدت و يكپارچگي ملت ايران در حمايت از مستضعفان دنيا بخصوص ملت مظلوم فلسطين و اعلام انزجار از رژيم صهيونيستي را به تصوير بكشند.

همچنين در راهپيمايي امروز مردم روزه دار تهران به مناسبت روز قدس، صدها تن از ورزشكاران، هنرمندان ، دانشجويان، كارگران ، بسيجيان و اقشار مختلف مردم همراه  با مردم از مسيرهاى اعلام شده به سمت دانشگاه تهران حركت كردند ، حضور ورزشكاران در مسيرهاى راهپيمايى در ميان اقشار مختلف مردم ، به مراسم روز قدس و راهپيمايي مردم جلوه ويژه اي داده بود.

در مراسم روز قدس امسال طبق سنت هر ساله مسئولين و مقامات كشوري و لشكري نيز در ميان مردم به راهپيمايي و اقامه آخرين نماز جمعه ماه رمضان پرداختند.
 

کد مطلب 246081

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