حضور پر تعداد رسانه هاي خارجي در مراسم روز قدس

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، امسال همزمان با روز جهاني قدس و آخرين جمعه ماه رمضان بيش از 100 گروه خبري از كشورهاي مختلف جهان راهپيمايي روزه داران ايران اسلامي را پوشش خبر دادند.

خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي از ساعات اوليه صبح امروز با حضور در ميادين اصلي تهران و خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران تلاش مي كردند تا حماسه اى از وحدت و يكپارچگي ملت ايران در حمايت از مستضعفان دنيا بخصوص ملت مظلوم فلسطين و اعلام انزجار از رژيم صهيونيستي را به تصوير بكشند.

همچنين در راهپيمايي امروز مردم روزه دار تهران به مناسبت روز قدس، صدها تن از ورزشكاران، هنرمندان ، دانشجويان، كارگران ، بسيجيان و اقشار مختلف مردم همراه با مردم از مسيرهاى اعلام شده به سمت دانشگاه تهران حركت كردند ، حضور ورزشكاران در مسيرهاى راهپيمايى در ميان اقشار مختلف مردم ، به مراسم روز قدس و راهپيمايي مردم جلوه ويژه اي داده بود.

در مراسم روز قدس امسال طبق سنت هر ساله مسئولين و مقامات كشوري و لشكري نيز در ميان مردم به راهپيمايي و اقامه آخرين نماز جمعه ماه رمضان پرداختند.



