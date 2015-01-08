بیمارستان ساری بیماران پیوند کلیه استانهای همجوار را پوشش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس بیمارستان حضرت امام (ره) ساری، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ربیع الاول، با بیان اینکه مرکز آموزشی درمانی امام(ره) ساری یکی از بزرگترین و اصلی ترین مرکز درمانی و ترومایی استان است، گفت: این بیمارستان با دارا بودن بیشترین اعضای هیئت علمی، تخصص ها و فوق تخصصهای مهمی در آن فعال هستند.

دکتر قاسم جان بابایی، با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان افزود: مرکز آموزشی درمانی امام (ره) ساری در این طرح از حمایتهای ویژه ای برخوردار است.

وی، از استقرار چهار میلیارد تومان تجهیزات از ابتدای اسالجاری تا کنون در این مرکز خبر داد و اظهار داشت: دستگاه سی تی اسکن دوم نیز در این بیمارستان نصب و راه اندازی شده است.

میثاق شفیع زاد رئیس بیمارستان امام(ره) ساری نیز با اشاره به وجود ۸۵۰ پرسنل و ۱۵۰ عضو هیت علمی در این مرکز گفت: هدف نهایی ما افزایش و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان است.

وی، ضمن تاکید بر اجرای برنامه ها در قالب مدیریت زمان و مدیریت استراتژیک، افزود: لازمه تصمیم گیری و تصمیم سازی، داشتن آگاهی و دانش است.

دکتر شفیع زاد، پوشش خدمات درمانی بیماران استان و استانهای همجوار، ارتقا کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی، توسعه آموزش و پژوهش، ایمنی بیماران و کارکنان، الکترونیکی کردن پرونده ها، افزایش درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی، طراحی شبکه هماهنگ برای مادران پرخطر، افزایش تعداد دستگاه های رادیوتراپی و سی تی اسکن، ارتقا سیستم اسکوپی و به روز رسانی MRI را از جمله برنامه های خود در مرکز آموزشی درمانی امام(ره) ساری عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمين محمد قاسمي امام جمعه موقت ساری نیز در این مراسم، حضور جوانان در بیمارستان امام(ره) را نشانه حرکت شتابنده به سوی توسعه و گسترش دانست و افزود: خدمت کردن به مردم اجر و ثواب فراوانی دارد.

وی، کارگشایی برای خلق خدا را باعث شادی دل پیامبر دانست.

دکتر کریمی نسب رئیس سابق مرکز آموزشی درمانی امام(ره) ساری نیز به ارایه گزارش عملکرد یک ساله خود در این مرکز پرداخت و گفت: این بیمارستان مجموعه بزرگی است که هر ساله پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف تربیت می کند.

در پایان این مراسم، دکتر میثاق شفیع زاد متخصص جراح مغز و اعصاب به عنوان رئیس بیمارستان امام(ره) ساری معرفی و از زحمات دکتر کریمی نسب قدردانی شد.

گفتنی است مرکز آموزشی درمانی امام(ره) ساری دارای ۳۲۸ تخت مصوب، ۳۱۵ تخت فعال، ۱۱ گروه آموزشی و ۳۱ تخت ویژه است.