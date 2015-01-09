سید احسان مرتضوی یکی از کارگردان های نمایش «دوئل» در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش تا ۲۳ دی ماه در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه است و تمام عواید فروش بلیت اثر به بیماران مبتلا به ام اس اختصاص پیدا می کند. فکر می کنم تا به حال سابقه نداشته که نمایشی تمام فروش بلیتش را به خیریه اختصاص دهد اما متاسفانه این اقدام نیز نتوانسته علاقمندان به تئاتر و افراد خیر را به دیدن این نمایش بیاورد و تاکنون آنطور که انتظار داشته ایم از این اقدام استقبال نشده است.

وی درباره اختصاص عواید فروش نمایش به بیماران خاص عنوان کرد: من به واسطه شغلی که دارم با انجمن های بیماری های خاص مثل سرطان و ام اس در ارتباط هستم و می دانم که ام اس بیماری به شدت سخت و دردآوری است و هزینه های درمانی بسیار بالایی نیز دارد. هدفم از اجرای این نمایش و اقدام به اختصاص عواید این کار به بیماران مبتلا به ام اس تلاش برای شناساندن این بیماری به افراد جامعه و کمک به افراد مبتلا به آن بود.

مرتضوی درباره داستان نمایش توضیح داد: داستان نمایش درباره دو دلقک است که جویای کار هستند و به واسطه یک آگهی استخدام هم زمان به محل مصاحبه مراجعه می‌کنند اما به دلیل اینکه زود‌تر از زمان مقرر رسیده‌اند ناچار می‌شوند که منتظر بمانند و در مدت زمانی که برای شروع مصاحبه کاری منتظر می‌مانند دوئلی بین این دو در می‌گیرد که بر اساس آن مدام وسایلی را از چمدان‌هایی که همراه خود دارند بیرون می‌آورند و به وسیله این وسایل با یکدیگر دوئل دارند.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: در حقیقت هرکدام از این دو نفر درصدد حذف دیگری هستند چون کاری که به آن مراجعه کرده اند تنها یک نفر را می پذیرد. جنگی کودکانه بین این دو شکل می گیرد و آنقدر بچه گانه با هم دوئل می کنند که حتی برای یکدیگر سیبیل آتشین نیز می کشند تا نهایت فرد دیگری آن کار را از آن خود می کند.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: این نمایش با همکاری انجمن دوستی ایران و فرانسه اجرا می‌شود. امیدوارم علاقمندان به تئاتر به مساله اجراهای خیریه و کمک به بیماران خاص اهمیت بیشتری بدهند.

داوود پژمانفر، مسعود غزنچایی، مهرسا رضوی، محمدرضا گلپور بازیگران این نمایش هستند. همچنین منیر مولوی‌زاده طراح دکور و نور، میثم خاوری طراح پوستر و بروشور دیگر عوامل اجرایی این نمایش را تشکیل می‌دهند.

این نمایش بر اساس متنی از الهام عابدی و به کارگردانی مشترک نویسنده این متن نمایشی و سید احسان مرتضوی از هفتم تا ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۴۰ دقیقه در تماشاخانه استاد مشایخی واقع در خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸ به صحنه می‌رود.