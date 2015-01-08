رانندگان در جاده های استان قزوین با احتیاط حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام زینلی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با توجه به وضعیت موجود و بارندگی برف و باران در محور آوج و کوهین، جادههای استان نیز لغزنده است.
وی افزود: تأثیر شرایط جوی و آب و هوای نامناسب بر جادههای برونشهری میتواند خطرساز بوده و موجب به وجود آمدن حوادث و تصادفات رانندگی شود.
رئیس پلیس راه استان قزوین به عموم شهروندان و هموطنان توصیه کرد: از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ همراه خود داشته باشند.
این مسئول ادامه داد: در صورت استفاده از خودروی شخصی برای مسافرتهای طولانی بازدید دورهای خودرو و اطمینان از عملکرد صحیح موتور، بخاری، برفپاککن، چراغها، لاستیکها و سیستمهای ایمنی وسایط نقلیه را داشته باشند.
زینلی به مسافران اطمینان داد که مأموران پلیس با تمام توان برای خدمتگذاری به هموطنان آماده هستند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله در رانندگی از بروز حوادث باید جلوگیری کنند.
این مسئول به رانندگان توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و بین خطوط حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند و در صورت وقوع هرگونه حادثه خودروی خود را به سمت راست و حاشیه جاده هدایت کنند.
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