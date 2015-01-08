توسعه متوازن استانها در برنامه ششم توسعه کشور باید لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر پنجشنبه در اولين همايش تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه به نتایج مورد نظر در پنجم برنامه توسعه دست نیافته ایم، اظهار داشت: امیدواریم به نتایج مورد انتظار در برنامه ششم توسعه دست یابیم.

وی با بیان اینکه اميدواريم در برنامه ششم توسعه کشور، موضوع توازن منطقه ای برای کاهش محرومیت مناطق مورد توجه جدی قرار گیرد، اعلام کرد: باید با همکاری دولت و مجلس زمینه اجرای طرحهای توسعه ای در استانها فراهم تا شاهد کاهش محرومیت در استانها باشیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید به نوعی تدوین شود که زمینه دستیابی به سند چشم انداز 1404 را فراهم کند، ادامه داد: برای رسیدن به این مهم باید به برنامه هاي استاني كه برگرفته از اولويت ها و تنگناهاي استان است توجه شود ولی عملا در مرحله تلفيق بودجه این طرحها از اولویت خارج می شوند.

استاندار آذربایجان غربی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین خواستار ایجاد ساز و كارهاي لازم براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در استان شد وعنوان کرد: برای تحقق این منویات جلب مشاركت مردم در بخشهاي مختلف مانند اقتصاد مقاومتي، سياستهاي جمعيتي و سياستهاي مربوط به بخش سلامت را فراهم كنند.

سعادت واگذاری برخی امور به استانها را یکی از راهکارهای تسریع در توسعه همه جانبه و کاهش مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برشمرد و یادآور شد: نبود قانون مدون برای واگذاری اختیارات به استانها منجر به بروز مشکلاتی می شود.

وی با بیان اینکه نبود این قانون متاسفانه باعث می شود که الزاماتی که برای بودجه تدوین می شود در استانها هیچ اختیاری برای تعیین تکلیف آن وجود ندارد، افزود: واگذاري اختيارات به استانها سياسي نيست و فقط برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح می شود تا تنها مسائل مربوط به رشد و توسعه استانها به آنها واگذار مي شود.

وی ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه برای همکاری با بخش خصوصی در استانها باید از مرکز مجوزهای لازم اخذ شود، گفت: باید برای رسیدن به آباداني و توسعه كشور مردم را پای کار بیاوریم تا در ساختارهای منطقه ای و استانی از ظرفیت این بخش استفاده کنیم.