۲۵ کودک و نوجوان پژوهشگر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صمدی ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کودک و نوجوان خراسان جنوبی ضمن تبریک ولادت پیامبراکرامی اسلام (ص) و امام صادق (ع)، گفت: این روزهای ایام شادی و نشاط مسلمانان است که باید ارج گذاشته شود.

وی پیامبر (ص) معلم مهربانی و رافت دانست و افزود: کتاب پیامبرعظیم الشان اسلام برای جهانیان و همه دوران‌ها معجزه ماندگاری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان جنوبی با بیان اینکه خدا در قرآن به پژوهش و تفکر در نشانه های الهی تاکید کرده است، تصریح کرد: این تدبیر کردن و دقت کردن در این دین الهی نشان می‌دهد که بیش از هر دین و آینی در اسلام نسبت به تدبرتاکید شده است.

وی تاکید کرد: باید تحولی در حوزه پژوهش‌های بچه‌ها پدید آید که با سایر پژوهش‌ها متفاوت باشد.

صمدی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ در مجموع ۱۳ اثر پژوهشی توسط کودکان و نوجوانان انجام شده است، عنوان کرد: از این تعداد هشت اثر برای ارسال به جشنواره رضوی دریافت شده و مابقی مربوط به بخش آزاد بوده است.

وی ادامه داد: از این تعداد سه اثر مربوط به مرکز شماره یک بیرجند، پنج اثرمربوط به مرکز شماره ۲ و دو اثر مربوطه به مرکز شماره ۳ بیرجند و مراکز فردوس، قاین و سربیشه نیز هر کدام یک اثر پژوهشی داشته‌اند.

وی افزود: از هشت اثری که برای جشوراه رضوی دریافت شده است با توجه به محدودیت سهمیه شرکت در جشنوراه رضوی تنها سه اثر به دبیرخانه این جشنوراه ارسال شده که یک اثر به عنوان برگزیده کشوری انتخاب شده است.