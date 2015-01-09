بارش برف در محورهای مواصلاتی ۹ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد اسفندیاری در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشورگفت : هم‌اکنون در اکثر محورهای استان‌های قزوین و ایلام، بارش برف جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور ناجا، افزود: در محور مرند - تبریز در استان آذربایجان شرقی، محورهای سردشت و پیرانشهر در آذربایجان غربی، محورهای گلپایگان و دامنه در استان اصفهان بارش برف اعلام شده است.

وی ادامه داد: در محورهای سمنان - فیروزکوه، و شهمیرزاد - کیاسر در استان سمنان، بانه - سقز و قروه - همدان در استان کردستان و محورهای آشتیان - راهجرد و اراک به بروجرد نیز در استان مرکزی بارش برف گزارش شده است.

سرهنگ اسفندیاری با اشاره به اینکه در آزادراه ساوه - همدان و ارتفاعات استان گیلان نیز برف می‌بارد گفت: در محورهای مواصلاتی لرستان و مازندران و سایر محورهای گیلان بارش باران جریان دارد.

جانشین فرمانده پلیس راه راهنمایی و رانندگی، افزود :‌ در سایر جاده‌های کشور جوی آرام و ترافیکی روان به چشم می‌خورد.