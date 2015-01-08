توسعه متوازن عمرانی مناطق مختلف تبریز از اولویت های شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی پنجشنبه در مراسم بهره ‌برداری از پل و باند کندروی محور شرقی جاده سنتو تبریز با اشاره به هزینه کرد ۶۰ درصد بودجه و اجرای بخش مهمی از پروژه های مشارکتی شهرداری در مناطق کم برخوردار اظهار داشت: توسعه متوازن عمرانی مناطق مختلف تبریز از اولویت ها و سیاست های این مجموعه در اجرای پروژه های شهری است.

وی بهسازی اتوبان پاسداران، پروژه میدان آذربایجان، پارک بزرگ تبریز و مسیرگشایی ۴۲ متری را در همین راستا ارزیابی و تصریح کرد: اجرای چنین پروژه هایی در کنار تامین بخشی از نیازهای مناطق محروم از طریق درآمد مناطق برخوردار موجب تحول در مناطق کمتر توسعه یافته و دستیابی به اهداف توسعه متوازن شهری تبریز خواهد شد.

نجفی در تشریح وضعیت پل و باند کندروی محور شرقی جاده سنتو و برخی دیگر از طرح های عمرانی شهری تبریز نیز گفت: اجرای پل و باند کندروی محور شرقی جاده سنتو و نیز پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان راه آهن، نقش مهمی در روان سازی مسیر حرکت خودروهای سنگین در این مسیر و تحول اساسی ورودی های شهر دارند و احداث کانال حیدرآباد و ساماندهی آب های سطحی توسط این کانال نیز پروژه ای برای تحقق وعده های شهرداری برای نجات دریاچه ارومیه است.

شهردار تبریز در بخش پایانی سخنان خود، همدلی و ارتباط نزدیک بین ادرات و سازمان ها و نمایندگان تبریز و استان را در تحقق مدیریت هماهنگ و منسجم در اداره شهر مهم دانست و با تاکید بر عزم شهرداری در برخورد با فساد خاطر نشان شد: مقابله با تخلفات و انسداد گلوگاه های فساد تنها با مشارکت شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر در کنار سایر مسوولان و نهادها ممکن خواهد بود.