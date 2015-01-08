نیاز جامعه به هنر یک نیاز همیشگی است/ حضور پر رنگ بسیج در وادی هنر

حسین مسافر آستانه در حاشیه برگزاری جشنواره سراسری تئاتر بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره یازدهم بسیج از رشد بسیار خوب و قابل توجهی نسبت به دوره های قبل برخوردار بود.

وی افزود: هم به لحاظ نوع مضامین به کار گرفته شده و هم به لحاظ کیفیت هنری، آثاری که در این جشنواره به اجرا درآمدند نسبت به گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.

آستانه گفت: در مرحله نهایی جشنواره کارهای خوب و ارزشمندی به نمایش گذاشته شد که امکان اجرای عمومی در هر جای کشور برای آنها وجود دارد و می تواند تأثیر گذار باشد.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر بسیج در ادامه در خصوص ضرورت نمایش های خیابانی با توجه به هجوم گسترده رسانه های بیگانه به فضای خانواده ها، اظهار داشت: نیاز جامعه به هنر یک نیاز همیشگی است و اینگونه نیست که در یک مقطعی به این نتیجه برسیم که جامعه دیگر نیازی به فعالیت هنری نداشته باشد ولی تأثیرگذار ترین این فعالیت ها، فعالیت های زنده هنری است.

آستانه خاطر نشان کرد: برخی از فیلم هایی که خارج از ایران ساخته شده و از طریق شبکه های ماهواره ای و یا رسانه های آزاد به دست مردم می رسد، هدفمند و برنامه ریزی شده برای تأثیر گذاری بر روی فرهنگ جامعه کار شده اند و مقابله با آنها با ساخت فیلم های جذاب تلویزیونی و اجرای تئاتر مفهومی امکان پذیر است.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر بسیج تصریح کرد: تئاتر یک اجرای زنده و نفس به نفس با تماشگر و تأثیرگذارتر از هر نوع نمایش است.

آستانه گفت: از آنجایی که ما امکان اجرای تئاتر در سالن های مختلف را نداریم و امکانات سخت افزاری ما نیز محدود است و برای اینکه بتوانیم در هر کوی و برزن سالن نمایش داشته باشیم، بهترین راه این است که تئاتر به دل مردم بیاید و امکان حضور تئاتر در بین مردم افزایش یابد و از این طریق ارتباط تنگاتنگ مردم با هنرهای نمایشی هرچه بیشتر شود.

وی تئاتر خیابانی را یکی از مؤثرترین تئاترهای نمایشی عنوان کرد و افزود: این هنر ارزنده می تواند در هر کوچه و خیابانی برگزار شود و تعداد زیادی از مردم را به عنوان مخاطب به خود جلب کند.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر بسیج در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با نقش بسیج در تئاتر و آرایش رسانه ای، اظهار داشت: بسیج هم به دلیل ضرورت فرهنگی وظیفه خود دانسته که در وادی هنر پر رنگتر حاضر شود.

آستانه یادآور شد: بسیج در تمامی عرصه هایی که ورود پیدا کرده تأثیری شگرف از خود بجا گذاشته است، لذا انتظاری کهاز بسیج می رود این است که در عرصه فرهنگ نه به صورت معمولی و روزمره، بلکه کاری هدفمند داشته باشد و نیاز مردم به هنر از طریق فعالیت های هنری بسیج تاحد زیادی مرتفع شود.

وی گفت: تئاتر در بسیج با عنوان ها و مضامینی که دارد در واقع سالم ترین افکار و اندیشه های دینی، اجتماعی و اخلاقی را مورد نظر قرار می دهد و سعی می کند با استفاده از این مضامین گونه های مختلف هنری را عرضه کند که یکی از این گونه ها تئاتر است.

آستانه تصریح کرد: برگزاری جشنواره تئاتر، امروز در بسیج تنها هدف نیست بلکه یک فعالیت مستمر، هدفمند و تأثیرگذار و مورد نیاز در جامعه است که نتیجه این فعالیت، به یک فرصت ارزیابی نهایی با عنوان جشنواره منجر می شود.