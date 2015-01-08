تمام ادارات رفسنجان باید به فیبر نوری وصل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که داشتیم، قرار شد همه ادارات کمیته تحول اداری خود را تشکیل و صورت‌جلسه را به فرمانداری ابلاغ کنند.

وی افزود: باید تلاش کنیم در یک مدت زمان نسبت به اصلاح ساختار نظام اداری گام برداریم و رشد و توسعه و تحول اساسی را در ادارات شاهد باشیم.

ملانوری با بیان اینکه رفسنجان از شهرستان‌های پیشتاز در زمینه تحول نظام اداری در استان است، تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی سند و نقشه راه بومی است که مورد استقبال استاندار کرمان هم واقع شده است.

فرماندار رفسنجان ابراز داشت: در راستای اساسنامه و اهداف کمیسیون تحول اداری شهرستان 11 نفر عضو هستند که فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون و معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی دبیر کمیسیون است.

این مسئول افزود: در آیین‌نامه 10 وظیفه مشخص شده که ایجاد هماهنگی به منظور اجرای مصوبات شورای اداری، ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ارتقای نظام سلامت اداری، بررسی و شناخت مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و... از این برنامه‌ها هستند. جلسات کمیسیون به طور منظم ماهانه برگزار و بستر فعالیت کمیته نظارت و بازرسی فراهم می‌شود.

ملانوری با بیان اینکه مدیران و کارکنان و مردم نسبت به ضعف دستگاه‌های اداری مرتب یادآوری می‌کنند، اظهار داشت: با توجه به سیاست استاندار که مدیران خودشان باید پیگیر باشند و منتظر ابلاغ نباشند باید در سطح ملی کار شود و کار ارباب ‌رجوع به خوبی انجام شود و نشاط و شادابی در ادارات ایجاد شود.

وی با اشاره به بحث دولت الکترونیک در ادارات اضافه کرد: تمام ادارات شهرستان موظف هستند تا پایان شهریور سال 94 به فیبر نوری وصل شوند. باید تلاش کنیم کمیسیون به معنی واقعی شکل بگیرد و ایجاد دبیرخانه کمیسیون اهمیت ویژه‌ای دارد و تشکیلات باید به صورت قوی کار کند.

اتصال تنها 5 اداره رفسنجان به فیبرنوری

رئیس شرکت مخابرات شهرستان رفسنجان نیز در این جلسه در سخنانی گفت: در رفسنجان تنها پنج اداره متصل به فیبرنوری هستند و آمار ادارات متصل به فیبرنوری بسیار پایین است.

عباس عبدالکریمی افزود: در این زمینه با تمام ادارات مکاتبه انجام شده و 42 اداره درخواست دادند و با توجه به اینکه هزینه خود مخابرات زیاد نمی‌شود از شهرداری درخواست همکاری داریم.

وی با بیان اینکه رفسنجان در اتصال ادارات به فیبرنوری رتبه ضعیف را در سطح استان دارد، ابراز داشت: در شاخص‌های ارزیابی شهرستان در حوزه آی‌تی حائز رتبه‌های اول و دوم در سطح استان هستیم.

وی گفت: اگرچه ادارات در ابتدا هزینه اتصال با احتساب تمام هزینه‌های جاری را می‌پردازند اما در کاهش هزینه‌های بعدی برای انجام مکاتبات خیلی موثر است.