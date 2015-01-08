با تدوام وضعیت موجود در بازار نفت سرانه اقتصاد کشور آسیب خواهد دید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خانمحمدی در جمع مدیران استان زنجان افزود: کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران آسیب جدی به سرانه کشور خواهد زد و باید تدابیر ویزه در این حوزه اندیشیده شود.

وی ادامه داد: باید به مباحث رفاه، امنیت و سلامت توجه بیشتری داشت، چرا که این سه مورد به یکدیگر وابسته بوده و از این حیث مدیران باید به صورت تکلیفی و نه برحسب وظیفه عمل کنند.

وی ادامه داد: ارائه آمار غلط، اعتماد ملی را سلب می‎کند، از این رو مسئولان باید در ارائه آمار دقت داشته باشند.

خانمحمدی افزود: همه ما باید به شرایطی که در کشور وجود دارد آگاه باشیم، چرا که بسته به شرایط نقش برخی از واحدها جدی‎تر می‌شود و مسائل عموم شهری و استانی ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور دارد که می‎تواند موجب تغییر شود.

نماینده مردم زنجان و طارم گفت: حوزه تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی یکی از اثرگذارترین و مهم‏ترین حوزه‏هایی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

محسن علیمردانی افزود: در ایران و به ویژه استان زنجان چندان از ظرفیت‎های این حوزه استفاده نشده و در سایه سایر حوزه‎ها بوده است، در حالی که حوزه تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی از اهمیت بسزایی در بحث اشتغال برخوردار است.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری‎ها در کشور و استان روند خوبی را دارد ادامه داد: روند به صورت علمی و بسیار خوب طی می‌شود که نمودش را نیز شاهد هستیم، البته یکی از بخش‎هایی که نیاز به توجه بیشتری دارد بحث گردشگری و حوزه خدمات است که در این زمینه 12 درصد از میانگین کشوری پایین‏تر هستیم، در حالی که ایجاد اشتغال در این حوزه ارزان‌تر از سایر حوزه‏ها است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: در سطح استان در حوزه درمان به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه خدمت می‎شود که دو بیمارستان امام حسین(ع) زنجان با 143 تخت و امید ابهر با 65 تخت و درمانگاه‏های حکیم هیدجی و روزبه در زنجان به صورت مستقیم در حوزه درمان ارائه خدمت می‎‌کنند.

علی محمدی افزود: کل بودجه مصوب شده برای درمان غیرمستقیم در سطح استان 72 میلیارد و 650 میلیون ریال است.