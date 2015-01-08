با تدوام وضعیت موجود در بازار نفت سرانه اقتصاد کشور آسیب خواهد دید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خانمحمدی در جمع مدیران استان زنجان افزود: کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران آسیب جدی به سرانه کشور خواهد زد و باید تدابیر ویزه در این حوزه اندیشیده شود.
وی ادامه داد: باید به مباحث رفاه، امنیت و سلامت توجه بیشتری داشت، چرا که این سه مورد به یکدیگر وابسته بوده و از این حیث مدیران باید به صورت تکلیفی و نه برحسب وظیفه عمل کنند.
وی ادامه داد: ارائه آمار غلط، اعتماد ملی را سلب میکند، از این رو مسئولان باید در ارائه آمار دقت داشته باشند.
خانمحمدی افزود: همه ما باید به شرایطی که در کشور وجود دارد آگاه باشیم، چرا که بسته به شرایط نقش برخی از واحدها جدیتر میشود و مسائل عموم شهری و استانی ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور دارد که میتواند موجب تغییر شود.
نماینده مردم زنجان و طارم گفت: حوزه تعاون، کار و رفاهاجتماعی یکی از اثرگذارترین و مهمترین حوزههایی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محسن علیمردانی افزود: در ایران و به ویژه استان زنجان چندان از ظرفیتهای این حوزه استفاده نشده و در سایه سایر حوزهها بوده است، در حالی که حوزه تعاون، کار و رفاهاجتماعی از اهمیت بسزایی در بحث اشتغال برخوردار است.
وی با بیان اینکه سیاستگذاریها در کشور و استان روند خوبی را دارد ادامه داد: روند به صورت علمی و بسیار خوب طی میشود که نمودش را نیز شاهد هستیم، البته یکی از بخشهایی که نیاز به توجه بیشتری دارد بحث گردشگری و حوزه خدمات است که در این زمینه 12 درصد از میانگین کشوری پایینتر هستیم، در حالی که ایجاد اشتغال در این حوزه ارزانتر از سایر حوزهها است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: در سطح استان در حوزه درمان به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه خدمت میشود که دو بیمارستان امام حسین(ع) زنجان با 143 تخت و امید ابهر با 65 تخت و درمانگاههای حکیم هیدجی و روزبه در زنجان به صورت مستقیم در حوزه درمان ارائه خدمت میکنند.
علی محمدی افزود: کل بودجه مصوب شده برای درمان غیرمستقیم در سطح استان 72 میلیارد و 650 میلیون ریال است.
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