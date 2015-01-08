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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

پیش بینی وقایع پس از حمله به نشریه فرانسوی توسط هنرمند برزیلی

پیش بینی وقایع پس از حمله به نشریه فرانسوی توسط هنرمند برزیلی

کاریکاتوریست معروف برزیلی با طراحی یک کاریکاتور، وقایعی را که پس از حمله مسلحانه به نشریه فرانسوی در انتظار مسلمانان است، پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارلوس لاتوف» کاریکاتوریست برزیلی در اثر جدید خود به حمله تروریستی گروهی از افراد ناشناس به نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس واکنش نشان داد. وی با کشیدن تصویر حمله به ساختمان این نشریه، وقایعی را که پس از این در انتظار مسلمانان خواهد بود را نیز به تصویر کشید.

در این کاریکاتور افراد مسلح در تیراندازی به ساختمان نشریه فرانسوی در واقع مساجد مسلمانان را هدف قرار داده اند. به اعتقاد لاتوف حمله روز گذشته موجب خواهد شد اقدامات خصمانه علیه مسلمانان شدت گرفته و دولت های غربی بر شدت سیاست های ضداسلامی خود بیافزایند.

کد مطلب 2460894

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