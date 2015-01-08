۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سلامت به همدان تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر پنجشنبه در همایش مجمع خیرین سلامت استان همدان با بیان اینکه جلوه ای از رحمت پیامبر اکرم (ص) باید در وجود مسلمانان تجلی داشته باشد، اظهار داشت: جلوگاه تجلی این رحمت کارها و امور خیری بوده که خیرین در رابطه با نظام سلامت انتخاب کردند.

وی با اشاره به خیرین سلامت در جامعه و استان همدان گفت: اینان کسانی هستند که عامل خیر بوده و موجب تقلیل و کم کردن تالمات جسمی و روحی بیماران می شوند و از طرفی در دنیا و آخرت موجبات رضای خداوند را فراهم می کنند.

استاندار همدان مهمترین وظیفه انسانی را کمک به همنوع عنوان کرد و ادامه داد: کمک به انسان ها از موهبت هایی بوده که خداوند متعال در دل انسان قرار داده است.

نیک بخت در ادامه سخنان خود افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات اقتصادی که استکبار جهانی برای کشور ایران و دولت ایجاد کرده، کمک خیرین به امر سلامت با اهمیت است.

وی در این خصوص ابراز داشت: زمانی فروش ایران از نفت دو نیم بشکه و آن هم به قیمت بالا و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود اما در حال حاضر با شرایط اقتصادی که دشمن ایجاد کرده فروش نفت به یک و نیم بشکه و آن هم با قیمت بسیار پایین رسیده است.

استاندار همدان ابراز داشت: با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش جمعیت کشور و افزایش نیازها ی مردم، نیاز به اعتبار و بودجه افزایش یافته و این در حالی بوده که شرایط اقتصادی مناسبی در کشور وجود ندارد.

نیک بخت با بیان اینکه دولت با این شرایط به تنهایی نمی تواند کار کند، عنوان داشت: دولت با تمام مشکلات بودجه ای طرح تحول نظام سلامت را در راستای ارتقا سلامت در کشور به اجرا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سلامت به استان همدان تخصیص یافته است، ابراز داشت: با وجود مشکلات بهداشتی و سلامتی این یارانه کافی نبوده و مردم باید پای کار آمده و دولت را در این راستا کمک کنند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه انجام کار خیر در کشور با تاسی از پیامبر اکرم (ص) انجام می شود، اظهار داشت: خیرین کسانی هستند که برای سلامت وجود خود در آخرت گام بر می دارند.

نیک بخت از مجمع خیرین سلامت استان خواست تا هزینه های خیرین را در راستای نیاز استان برنامه ریزی کنند و در هزینه کردن کمکها از دانشگاه علوم پزشکی استان مشورت بگیرند تا کار خیر آنها در بهترین جایگاه هزینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در این همایش با ذکر آیاتی از قرآن کمک به مردم را با ارزش عنوان کرد و گفت: یکی از مسائلی که نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا غریب مانده مسئله سلامت است.

آیت الله طه غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه سلامت شامل سلامت ذهن و جسم و عقل و روح و اخلاق می شود، ابراز داشت: سلامت در اسلام همه شئون خلقت را در برگرفته است.

امروز فراموش شده ترین و غریب ترین موضوع در جهان همان مسئله سلامت است وی با اشاره به اینکه بشر امروز تیشه بر ریشه خود می زند، گفت: امروز فراموش شده ترین و غریب ترین موضوع در جهان همان مسئله سلامت است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این همایش گفت: در شرایط امروزی و با حجم زیاد پروژه های نیمه تمام حل مشکلات مردم در حوزه سلامت به طور قطع بدون حضور مردم امکان پذیر نیست.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه خیرین زیادی در استان همدان وجود دارند که در عرصه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، ابراز داشت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و کمک مجمع خیرین سلامت می توان بسیاری از مشکلات مردم در این راستا را حل کرد.

وی اولویت دولت را توجه به بحث سلامت و درمان عنوان کرد و گفت: حل مشکلات مردم در این دو حوزه نیاز به همت بلند مسئولین و خیرین دارد.