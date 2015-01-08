حضور کفاشیان و نبی در تمرین تیم ملی/ تمرین جمعه پیش از دیدار افتتاحیه

به گزارش خبرگزار اعزامی مهر به استرالیا، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز به تمرینات خود در ملبورن ادامه داد؛ تمریناتی که مانند روزهای گذشته با کارهای تاکتیکی همراه بود تا ملی پوشان ایران روز یکشنبه بتوانند بهتر ایده‌های سرمربی تیم ملی را در دیدار برابر بحرین پیاده کنند.

درهای تمرین تیم ملی پس از حضور سی دقیقه بسته شد و خبرنگاران و تصویربرداران ایرانی و خارجی حاضر در محل تمرین پس از تهیه تصاویر و گزارش‌های خود، محل تمرین را ترک کردند.

در تمرین امروز علی کفاشیان و مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال حاضر شدند تا از نزدیک با وضعیت تیم ملی در آستانه آغاز رقابتهای جام ملتهای آسیا آشنا شوند. رئیس فدراسیون فوتبال ضمن خسته نباشید به اعضای کادر فنی و بازیکنان از هوشنگ مقدس درباره نحوه برنامه ریزی انجام شده و کارهای انجام گرفته برای آماده سازی تیم ملی پرسید.

هاشم بیک‌زاده هم که دیروز در تمرین تیم ملی مصدوم شد و جام ملتهای آسیا را از دست داد با دست مصدوم خود در استادیوم محل تمرین ایران حاضر شد و تمرین تیم ملی را تماشا کرد.

امروز هم مانند روزهای گذشته تعداد زیادی از ایرانیهای حاضر در ملبورن در بیرون زمین تمرین ایران حاضر شدند. قوانین مسابقات جام ملتهای آسیا اجازه حضور تماشاگران در محل تمرین را نمی دهد اما تماشاگران پرشور ایران ساعتها برای رویارویی با بازیکنان تیم ملی منتظر می‌ایستند تا ضمن دیدار با آنها عکسی به یادگار هم بگیرند.

همچنین امروز در حاشیه تمرین آرین قاسمی مترجم سرمربی تیم ملی درباره انتساب مطالب شبکه های اجتماعی به کارلوس کی‌روش گفت: همانطور که به دفعات توضیح داده شده کی‌روش در هیچ شبکه اجتماعی فعال نیستند و اساسا وقت ایشان این اجازه را نمی‌دهد که بخواهند در این شبکه‌ها فعالیت کنند.

همچنین تیم ملی فوتبال ایران فردا پنجشنبه و از ساعت 17:30 یک جلسه تمرین را در شهر ملبورن برگزار می‌کند که تنها 15 دقیقه نخست آن برای خبرنگاران و عکاسان باز خواهد بود.

افتتاحیه شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا هم ساعت 18 فردا بین دو تیم استرالیا و کیت برگزار می‌شود.