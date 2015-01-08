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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

وزیر بهداشت و درمان از مراکز درمانی منطقه سیستان بازدید کرد

وزیر بهداشت و درمان از مراکز درمانی منطقه سیستان بازدید کرد

زاهدان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با سفر به سیستان از بیمارستان امام علی (ع) شهرستان زابل بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی روز پنجشنبه در نخستین سفر خود به منطقه سیستان پس از حضور در گلزار شهدای این شهرستان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا از بیمارستان‌ امیرالمومنین(ع) زابل بازدید کرد.

وی در این بازدید که به منظور بررسی و واکاوی مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه سیستان انجام پذیرفت با حضور در بخش های مختلف بیمارستان امام علی(ع) زابل و گفتگو با بیماران و کادر درمانی از نزدیک مشکلات موجود در این حوزه را جویا شد.

وی در این دیدار بیان داشت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري مردم از خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي بهداشتي از طريق بيمه‌ها حقي همگاني است.

وي افزود: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور برخورداري از سلامت، رفاه اجتماعي به طور عام مورد تاكيد قرار گرفته و خاطرنشان شده است ايران باید به لحاظ توليد و نشر و بهره‌مندي از علوم و عدالت در سلامت و دسترسي مردم به خدمات اولیه بهداشتی رتبه اول را در منطقه داشته باشد.

هاشمی ارتقاي خدمات بيمارستان‌ها، متناسب‌سازي تعرفه پزشكان، ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، رايگان شدن زايمان طبيعي و داشتن پزشك در شيفت‌هاي شب در بيمارستان‌هاي بالاي ۶۴ تخت و کاهش پرداختی مردم را از جمله بسته‌هاي خدمتي در طرح تحول سلامت عنوان کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین پس از بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان به کاروان موسسه خیریه نورآوران به منظور ویزیت تعدادی از بیماران چشمی در روستای دولت‌ آباد شهرستان زابل ملحق شد.

 

 

کد مطلب 2460911

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