رقابت ۱۰۸ کشتی گیر در چهار وزن اول جام شهید هاشمی نژاد

سید عسكری اكبری در حاشیه اولین روز مسابقات که از صبح پنجشنبه در بهشهر آغاز شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور ۱۴ تیم داخلی و خارجی شامل ۱۲ تیم داخلی و ۲ تیم خارجی از كشور ارمنستان و گرجستان به مدت ۲ روز برگزار می شود.

وی گفت: این دوره از مسابقات از نظر كمی و كیفی در سطح خوبی در حال برگزاری است و تمام امكانات برای برگزاری مسابقه مناسب و در خور شان ورزشكاران و ورزش دوستان آماده و در حال بكارگیری است.

شهرام جعفری رییس هیئت كشتی بهشهر نیز در ادامه گفت: كشتی گیران ما در روز نخست این مسابقات در اوزان مختلف به میدان می روند كه در وزن ۵۰ کیلوگرم ۲۹ کشتی گیر، در وزن ۶۰ کیلوگرم ۲۹ کشتی گیر، در وزن ۷۴ کیلوگرم ۳۳ کشتی گیر و در وزن ۹۶ کیلوگرم ۱۷ کشتی گیر با یکدیگر رقابت می كنند.

وی با بیان اینكه این رقابت ها، یکی از بزرگترین اتفاقات و رویدادهای شهرستان است که برای دوازه سال در این شهرستان برگزارمی شود ادامه داد: همه ارگان ها و نهادهای بهشهر ظرفیت های خود را برای بهبود کیفیت این مسابقات به کار گرفته و وارد میدان شده اند تا شاهد برگزاری مسابقاتی در شان این جام باشیم.

جعفری با بیان اینكه جایزه این دوره از مسابقات همچون گذشته دلار است گفت: نفرات اول، دوم و سوم اوزان مختلف به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ دلار جایزه دریافت می كنند و به تیم های اول تا سوم نیز جوایز دلاری اهدا می شود و تیم اخلاق نیز جایزه می گیرد.