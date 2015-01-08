  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص):

فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در تحریم مطلق به بهره‌برداری رسید

فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در تحریم مطلق به بهره‌برداری رسید

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، از موفقیت این قرارگاه برای بهره‌برداری از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در شرایط تحریم کامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی همزمان با راه‌اندازی سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶ و بهره‌برداری از ردیف چهارم این پالایشگاه در پارس جنوبی اظهار داشت: با وجود شرایط سخت تحریمی استکبار جهانی علیه ملت ایران اسلامی، به منظور صیانت از ذخایر ملی و افزایش سهم برداشت ایران از این میدان مشترک، رزمندگان عرصه سازندگی کشور با روحیه جهادی و با تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب، فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رساندند.

وی افزود: جای بسی مباهات است که این پروژه عظیم با مهندسی، ساخت و راه‌اندازی ۱۰۰ درصد ایرانی و با خلاقیت و ابتکار جوانان حزب‌اللهی این مرز و بوم اجرا شده و این در حالی است که شرکت‌های بزرگ جهانی مانند «استاتاویل، شل، توتال و هیوندا» و سایر شرکت‌ها، هنگام ترک پارس جنوبی هیچگاه فکر نمی‌کردند روزی برسد که این پروژه‌های عظیم به بهره‌برداری برسند.

سردار عبداللهی در ادامه افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، روزانه بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری برای مصارف صنعتی و خانگی، ۲۶۰۰ تن گاز اتان برای خوراک پتروشیمی‌ها، ۳۲۵۰ تن گاز مایه (ال ‌پی ‌جی)، برای صادرات و ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات تولید می‌شود.

گفتنی است، تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد متر مکعب در ردیف‌های چهارگانه پروژه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گاز شیرین تولید و به شبکه سراسری تزریق شده است و میعانات گازی در مخازن مربوطه ذخیره‌سازی و آماده صادرات است.

کد مطلب 2460917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها