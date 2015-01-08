به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی همزمان با راه‌اندازی سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶ و بهره‌برداری از ردیف چهارم این پالایشگاه در پارس جنوبی اظهار داشت: با وجود شرایط سخت تحریمی استکبار جهانی علیه ملت ایران اسلامی، به منظور صیانت از ذخایر ملی و افزایش سهم برداشت ایران از این میدان مشترک، رزمندگان عرصه سازندگی کشور با روحیه جهادی و با تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب، فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رساندند.

وی افزود: جای بسی مباهات است که این پروژه عظیم با مهندسی، ساخت و راه‌اندازی ۱۰۰ درصد ایرانی و با خلاقیت و ابتکار جوانان حزب‌اللهی این مرز و بوم اجرا شده و این در حالی است که شرکت‌های بزرگ جهانی مانند «استاتاویل، شل، توتال و هیوندا» و سایر شرکت‌ها، هنگام ترک پارس جنوبی هیچگاه فکر نمی‌کردند روزی برسد که این پروژه‌های عظیم به بهره‌برداری برسند.

سردار عبداللهی در ادامه افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، روزانه بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری برای مصارف صنعتی و خانگی، ۲۶۰۰ تن گاز اتان برای خوراک پتروشیمی‌ها، ۳۲۵۰ تن گاز مایه (ال ‌پی ‌جی)، برای صادرات و ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات تولید می‌شود.

گفتنی است، تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد متر مکعب در ردیف‌های چهارگانه پروژه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گاز شیرین تولید و به شبکه سراسری تزریق شده است و میعانات گازی در مخازن مربوطه ذخیره‌سازی و آماده صادرات است.